Conmebol y su potente mensaje a Alianza Lima por su presencia en Copa Libertadores: "Histórico..."

Se viene el inicio de la temporada 2026 y hay mucha emoción por como será el año futbolístico de muchos equipos, justo en el año del Mundial. Alianza Lima es uno de los equipos que quiere volver a tener protagonismo en la Liga 1 y se viene reforzando para hacer una gran temporada. No solo en el ámbito local, sino también internacional.

Los íntimos lograron clasificar a la Copa Libertadores como Perú 4. Seguro querían lograr su ingreso directo a la fase de grupos. Sin embargo, les tocará luchar para entrar al Bombo 4 así como a inicios de año. Alianza Lima tuvo que vence a Nacional de Paraguay, Boca Juniors de Argentina y Deportes Iquique para lograr el objetivo. Ahora el mismo torneo internacional les dio la bienvenida.

"Un histórico que iniciará su camino en la Fase 1: los goles de Alianza Lima en la CONMEBOL Libertadores 2025". Con este mensaje de la Copa Libertadores, Alianza Lima se ilusiona de cara al inicio de la campaña. No por algo se están reforzando hasta los codos, hasta con nuevo DT que será el argentino Pablo Guede.

Los fichajes de Alianza Lima

Alianza Lima aseguró a su nuevo DT Pablo Guede, además de jugadores como Federico Girotti, Luis Ramos, Jairo Vélez, Christian Carbajal, entre otros. Veremos con que otros fichajes sorprende el equipo blanquiazul, aún le falta la llegada de un defensa extranjero que sería un pedido del nuevo comando técnico.

Inicia la pretemporada de Alianza Lima

Todos los jugadores del club con contrato están citados para el 3 de enero del 2026. El equipo entrentará unos días para luego viajar a Uruguay dónde jugarán una serie de amistosos ante equipos como Independiente de Argentina, Peñarol de Uruguay, entre otros. Todos estos partidos serán clave para que queden listos para la Noche Blanquiazul ante Inter Miami de Messi.