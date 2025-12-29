Revolución en Matute: Alianza Lima anunció la salida de 10 jugadores del club
Alianza Lima renueva el equipo para el 2026 y ya son 10 elementos que fueron retirados del club. Entre ellos elementos claves que consiguieron su último bicampeonato.
En Alianza Lima no pretenden volver a cometer errores de los últimos años, por lo que iniciaron medidas drásticas para conseguir el título de la próxima temporada a como dé lugar. La primera decisión fue reestructurar el equipo y prescindir de varios futbolistas para tener la oportunidad de fichar a otros jugadores.
PUEDES VER: Confirmado: Juan Pablo Freytes da el batacazo y firmará por campeón de Serie A, anuncian en Italia
Con esa consigna, el cuadro que dirigirá Pablo Guede ya anunció la salida del club de 10 elementos, incluyendo al entrenador argentino Néstor Gorosito. Así como de figuras claves en los últimos títulos del cuadro victoriano como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira y el arquero Ángelo Campos.
Salidas en Alianza Lima:
- Néstor Gorosito
- Hernán Barcos
- Ángelo Campos
- Ricardo Lagos
- Guillermo Enrique
- Pablo Ceppelini
- Pablo Lavandeira
- Matías Succar
- Brian Arias
- Cristian Neira.
Alianza Lima terminó su vínculo con Néstor Gorosito, Hernán Barcos, Ángelo Campos, Ricardo Lagos, Guillermo Enrique, Pablo Ceppelini y Pablo Lavandeira, mientras que cedió a préstamo con el resto de futbolistas como Matías Succar a Cienciano, Brian Arias a César Vallejo y Cristian Neira a Atlético Grau.
Fichajes 2026 de Alianza Lima:
- Pablo Guede (DT)
- Luis Ramos
- Jairo Vélez
- Alejandro Duarte
- D’Alessandro Montenegro
- Cristian Carbajal
En la otra cara de la moneda, Alianza Lima se ha reforzado con importantes nombres para la nueva temporada, como Jairo Vélez y Luis Ramos, así como el técnico Pablo Guede, entre otros.
