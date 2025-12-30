0

Ex Sportivo Luqueño reveló por qué decidió firmar por Alianza Lima hasta 2028: "Gran institución"

Ex Sportivo Luqueño de Paraguay impactó a la hinchada tras confesar sus motivos para firmar un extenso contrato por Alianza Lima. "La mejor decisión", señaló.

Solange Banchon
Ex Sportivo Luqueño confesó sus razones para incorporarse a Alianza Lima por las próximas temporadas
Ex Sportivo Luqueño confesó sus razones para incorporarse a Alianza Lima por las próximas temporadas | Composición: Líbero
COMPARTIR

Uno de los fichajes que sorprendió a la afición blanquiazul es la llegada del arquero Alejandro Duarte, con pasado en Sporting Cristal. El guardameta fue presentado por todo lo alto en Alianza Lima y buscará ser protagonista bajo el mando del técnico Pablo Guede. Días después de su anuncio oficial, el portero nacional se pronunció.

Presidente de Talleres de Córdoba se pronunció tras el fichaje de Federico Girotti a Alianza Lima

PUEDES VER: Presidente de Talleres dio firme calificativo a Girotti tras ser anunciado en Alianza: "Le digo..."

Ex Sportivo Luqueño confesó la verdad tras su llegada a Alianza Lima

En una reciente entrevista con Alianza Play, el jugador de 31 años fue consultado respecto a qué lo motivó a sumarse al conjunto íntimo hasta 2028. Sobre ello, el ex Sportivo Luqueño de Paraguay reveló que una de sus principales razones es poder ayudar al club a salir campeón. De igual manera, subrayó la grandeza del elenco grone en el balompié nacional.

Alejandro Duarte

Alejandro Duarte firmó por Alianza Lima procedente de Sporting Cristal

"Sí, creo que uno siempre analiza diferentes aspectos cuando toma una decisión y, al verlo de esa manera, para mí no había duda de que esta era la mejor decisión. Por lo que significa Alianza en el fútbol peruano, por el momento que afronta y el reto que tiene este año de salir campeón, porque es una gran institución. Creo que, viendo todo ese paquete, las instalaciones que tienen hoy en día y la seriedad con la que están trabajando, para mí no había dudas de que este era el camino que tenía que tomar", sostuvo el golero peruano.

(Video: Alianza Lima TV)

En tal sentido, el experimentado golero aprovechó en expresar su felicidad de pertenecer a una de las instituciones más importantes del Perú, donde apunta a hacer historia.

"La verdad que es un reto muy importante en mi carrera, creo que es una oportunidad que muchos quisieran tener. Creo que llego a una edad muy buena para afrontar este reto, tanto en lo físico como con la experiencia, así que contento de estar acá", acotó Duarte.

Alejandro Duarte jugó en Sportivo Luqueño

Luego de su etapa en Zacatepec y Juárez FC de México, Alejandro Duarte fichó por Sportivo Luqueño de la Primera División de Paraguay. Su llegada se dio en 2020, pero solo pudo disputar oficialmente 3 compromisos.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Dos jugadores se van de Alianza Lima para unirse a Pablo Lavandeira en FC Cajamarca

  2. ¡Oficial! Alianza Lima rompe el mercado y anuncia el fichaje de Federico Girotti: "Bienvenido"

  3. Ex Cantolao firmó con Sporting Cristal por toda la temporada 2026: "Aportando en la volante"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano