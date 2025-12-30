Ex Sportivo Luqueño reveló por qué decidió firmar por Alianza Lima hasta 2028: "Gran institución"
Ex Sportivo Luqueño de Paraguay impactó a la hinchada tras confesar sus motivos para firmar un extenso contrato por Alianza Lima. "La mejor decisión", señaló.
Uno de los fichajes que sorprendió a la afición blanquiazul es la llegada del arquero Alejandro Duarte, con pasado en Sporting Cristal. El guardameta fue presentado por todo lo alto en Alianza Lima y buscará ser protagonista bajo el mando del técnico Pablo Guede. Días después de su anuncio oficial, el portero nacional se pronunció.
Ex Sportivo Luqueño confesó la verdad tras su llegada a Alianza Lima
En una reciente entrevista con Alianza Play, el jugador de 31 años fue consultado respecto a qué lo motivó a sumarse al conjunto íntimo hasta 2028. Sobre ello, el ex Sportivo Luqueño de Paraguay reveló que una de sus principales razones es poder ayudar al club a salir campeón. De igual manera, subrayó la grandeza del elenco grone en el balompié nacional.
Alejandro Duarte firmó por Alianza Lima procedente de Sporting Cristal
"Sí, creo que uno siempre analiza diferentes aspectos cuando toma una decisión y, al verlo de esa manera, para mí no había duda de que esta era la mejor decisión. Por lo que significa Alianza en el fútbol peruano, por el momento que afronta y el reto que tiene este año de salir campeón, porque es una gran institución. Creo que, viendo todo ese paquete, las instalaciones que tienen hoy en día y la seriedad con la que están trabajando, para mí no había dudas de que este era el camino que tenía que tomar", sostuvo el golero peruano.
(Video: Alianza Lima TV)
En tal sentido, el experimentado golero aprovechó en expresar su felicidad de pertenecer a una de las instituciones más importantes del Perú, donde apunta a hacer historia.
"La verdad que es un reto muy importante en mi carrera, creo que es una oportunidad que muchos quisieran tener. Creo que llego a una edad muy buena para afrontar este reto, tanto en lo físico como con la experiencia, así que contento de estar acá", acotó Duarte.
Alejandro Duarte jugó en Sportivo Luqueño
Luego de su etapa en Zacatepec y Juárez FC de México, Alejandro Duarte fichó por Sportivo Luqueño de la Primera División de Paraguay. Su llegada se dio en 2020, pero solo pudo disputar oficialmente 3 compromisos.
