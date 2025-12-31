¿Indirecta a Alianza Lima? Pablo Ceppelini da rotundo mensaje a poco de cerrar el 2025: "Ya no suma"
Pablo Ceppelini dejó de ser jugador de Alianza Lima y ahora sorprende en redes sociales con inesperado mensaje que ha generado reacción en hinchas blanquiazules.
Alianza Lima es uno de los clubes que ha anunciado varias salidas del primer equipo con miras a la temporada 2026. Uno de los afectados fue Pablo Ceppelini, quien no logró consolidarse bajo la dirección de Néstor Gorosito y terminó saliendo de la institución blanquiazul en busca de nuevas oportunidades.
Luego de varias semanas de anunciarse su salida, el mediocampista uruguayo apareció en redes sociales para decir adiós al 2025 en el que defendió la camiseta de Alianza Lima. Fiel a su estilo, el futbolista con raíces italianas dejó un firme mensaje que denota su sentir de lo que ha sido este año, ¿Indirecta a los blanquiazules?
Lo cierto, es que Pablo Ceppelini pone fin a todas las críticas que recibió a lo largo del 2025 y apunta hacia nuevos rumbos de cara al 2026. Sabe que es momento de cambios en todo aspecto, por lo que ahora se despide de este año con un firme mensaje que ha genera todo tipo de reacciones en redes sociales.
"Última foto del año. Me quedo con los momentos que valieron la pena y dejo atrás lo que ya no suma. 2025 se va, 2026 me espera", escribió Pablo Ceppelini a través de una storie de Instagram.
Mensaje de Pablo Ceppelini para cerrar el año 2025.
¿En qué clubes jugó Pablo Ceppelini?
- Bella Vista
- Peñarol
- Cagliari
- Lumezzane
- NK Maribor
- U Cluj
- Wanderers
- Boston River
- Danubio FC
- Atlético Nacional
- Cruz Azul
- Cuiabá
- Alianza Lima
Valor de mercado de Pablo Ceppelini
Según el portal "Transfermarkt", Pablo Ceppelini tiene un valor de mercado de 250 mil euros a sus 34 años de edad. Esta cifra no se compara a su mejor versión en la temporada 2011, en el que registró un valor de 3 millones de euros con Cagliari de Italia.
