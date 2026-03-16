Alianza Lima, Universitario o Cristal: ¿Qué equipo aporta más jugadores a la selección peruana?

Lista oficial de convocados de la selección peruana para amistosos de marzo

Tenemos mpresencia de Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal en la última lista de convocados de la selección peruana con miras a los amistosos por fecha FIFA.

Wilfredo Inostroza
Hay presencia de Alianza Lima, Universitario y Cristal en la lista de convocados
A través de un video difundido por la FPF, se anunció la convocatoria de Mano Menezes, entrenador de la selección peruana, para los amistosos ante Senegal y Honduras, por la fecha FIFA. Son varios los elementos que juegan en la Liga 1, entre ellos jugadores que defienden las camisetas de Alianza Lima, Universitario o Cristal.

De los tres grandes del fútbol peruano, la ‘U’ es el equipo que más jugadores aporta a la lista de la ‘Bicolor’, con cinco elementos: Diego Romero, César Inga, Jairo Concha, Jesús Castillo y Alex Valera.

Asimismo, el cuadro blanquiazul aportará a esta convocatoria tres elementos: Marco Huamán, Renzo Garcés y Jairo Vélez, este último nacido en Ecuador y que es una de las principales novedades tras haber culminado sus gestiones con la FIFA para cambiar de federación.

Los rimenses también tienen tres jugadores en la lista: Diego Enríquez, Miguel Araujo y Yoshimar Yotún, los tres habituales convocados en las nóminas de los anteriores entrenadores del combinado patrio.

¿Cuándo juega la selección peruana?

Perú se enfrentará a Senegal el sábado 28 de marzo en París, mientras el martes 31 del mismo, medirá fuerzas ante Honduras en Madrid.

Lista de convocados de la selección peruana

Arqueros

  • Pedro Gallese (Deportivo Cali)
  • Diego Enríquez (Sporting Cristal)
  • Diego Romero (Universitario)
  • Defensas
  • Alfonso Barco (HNK Rijeka - Croacia)
  • Cesar Inga (Universitario)
  • Fabio Gruber (Núremberg de Alemania)
  • Marco Huamán (Alianza Lima)
  • Marcos López (Copenhague de Dinamarca)
  • Matías Zegarra (Melgar)
  • Miguel Araujo (Sporting Cristal)
  • Oliver Sonne (Sparta Praga de República Checa)
  • Renzo Garces (Alianza Lima)

Volantes

  • Adrián Quiroz (Los Chankas)
  • Andre Carrillo (Corinthians de Brasil)
  • Erick Noriega (Gremio de Brasil)
  • Jairo Concha (Universitario)
  • Jairo Vélez (Alianza Lima)
  • Jesús Castillo (Universitario)
  • Jesus Pretell (LDU de Ecuador)
  • Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros

  • Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel)
  • Alex Valera (Universitario)
  • Joao Grimaldo (Sparta Praga de República Checa)
  • Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting de Uruguay)
  • Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de USA).

AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

