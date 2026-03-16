Alianza Lima, Universitario o Cristal: ¿Qué equipo aporta más jugadores a la selección peruana?
Tenemos mpresencia de Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal en la última lista de convocados de la selección peruana con miras a los amistosos por fecha FIFA.
A través de un video difundido por la FPF, se anunció la convocatoria de Mano Menezes, entrenador de la selección peruana, para los amistosos ante Senegal y Honduras, por la fecha FIFA. Son varios los elementos que juegan en la Liga 1, entre ellos jugadores que defienden las camisetas de Alianza Lima, Universitario o Cristal.
De los tres grandes del fútbol peruano, la ‘U’ es el equipo que más jugadores aporta a la lista de la ‘Bicolor’, con cinco elementos: Diego Romero, César Inga, Jairo Concha, Jesús Castillo y Alex Valera.
Asimismo, el cuadro blanquiazul aportará a esta convocatoria tres elementos: Marco Huamán, Renzo Garcés y Jairo Vélez, este último nacido en Ecuador y que es una de las principales novedades tras haber culminado sus gestiones con la FIFA para cambiar de federación.
Los rimenses también tienen tres jugadores en la lista: Diego Enríquez, Miguel Araujo y Yoshimar Yotún, los tres habituales convocados en las nóminas de los anteriores entrenadores del combinado patrio.
¿Cuándo juega la selección peruana?
Perú se enfrentará a Senegal el sábado 28 de marzo en París, mientras el martes 31 del mismo, medirá fuerzas ante Honduras en Madrid.
Lista de convocados de la selección peruana
Arqueros
- Pedro Gallese (Deportivo Cali)
- Diego Enríquez (Sporting Cristal)
- Diego Romero (Universitario)
- Defensas
- Alfonso Barco (HNK Rijeka - Croacia)
- Cesar Inga (Universitario)
- Fabio Gruber (Núremberg de Alemania)
- Marco Huamán (Alianza Lima)
- Marcos López (Copenhague de Dinamarca)
- Matías Zegarra (Melgar)
- Miguel Araujo (Sporting Cristal)
- Oliver Sonne (Sparta Praga de República Checa)
- Renzo Garces (Alianza Lima)
Volantes
- Adrián Quiroz (Los Chankas)
- Andre Carrillo (Corinthians de Brasil)
- Erick Noriega (Gremio de Brasil)
- Jairo Concha (Universitario)
- Jairo Vélez (Alianza Lima)
- Jesús Castillo (Universitario)
- Jesus Pretell (LDU de Ecuador)
- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
Delanteros
- Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel)
- Alex Valera (Universitario)
- Joao Grimaldo (Sparta Praga de República Checa)
- Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting de Uruguay)
- Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de USA).
