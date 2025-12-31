Revelan que ex Rayo Vallecano se unirá a Alianza Lima por pedido de Pablo Guede: "Nueva aventura"

Alianza Lima busca reforzarse en todas sus líneas para poder aumentar sus opciones rumbo al título nacional de la Liga 1 y romper la hegemonía de su clásico rival, Universitario. El cuadro victoriano viene moviéndose en el mercado de fichajes buscando nuevos refuerzos y ahora se conoció que un exjugador del Rayo Vallecano se convertirá en blanquiazul a pedido de Pablo Guede.

Ex Rayo Vallecano se unirá a Alianza Lima por pedido de Pablo Guede

Los 'íntimos' buscan armar un plantel de primer nivel para poder conquistar todos los objetivos. Por ello, buscan nuevas llegadas y una de ellas es la del exfutbolista colombiano Brayan Angulo, quien a mediados de la presente temporada anunció su retiro del fútbol profesional jugando con la camiseta del Puebla de México.

Precisamente, 'Diario Cambio' señaló que el retirado jugador acaba de recibir el llamado del DT Pablo Guede para que pueda unirse a su comando técnico en su nueva etapa bajo el mando de Alianza Lima. Según indicaron, su rol en el cuadro blanquiazul será como el de su asistente técnico.

El retirado futbolista Brayan Angulo será asistente técnico de Alianza Lima, según prensa mexicana.

"El exfutbolista colombiano (Brayan Angulo) ha sido elegido por quien fuera también técnico de La Franja, Pablo Guede, para integrarse como su mano derecha y auxiliar técnico en su nueva aventura frente al Alianza Lima, uno de los clubes más históricos y poderosos de Perú", informó el citado medio en su nota web.

Ambas personalidades coincidieron en las filas del equipo mexicano y entablaron una gran relación que ahora se ve influenciada en la llegada de Angulo al banquillo de los 'íntimos', en lo que será su primera experiencia en la dirección de un equipo.

Brayan Angulo tuvo un paso por las filas del Rayo Vallecano

A lo largo de su trayectoria como futbolista, Brayan Angulo tuvo la oportunidad de mostrar su talento en importantes equipos del ámbito internacional, incluido el fútbol español, donde vistió la camiseta del Rayo Vallecano y otros clubes.

Sin embargo, en el elenco madrileño no contó con demasiado protagonismo, ya que en la temporada 2010-2011 apenas disputó cuatro encuentros. Asimismo, también pasó por instituciones relevantes de España como Deportivo La Coruña y Granada, entre otras.