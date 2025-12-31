Girotti rompe el mercado de la Liga 1 2026 y lidera el ranking de los jugadores más cotizados

Poco a poco vamos viendo como en la Liga 1 hay jugadores de mayor calidad. Esa es la manera de que siga creciendo el torneo peruano. Uno de los equipo que ya ha invertido más de 4 millones en fichajes es Alianza Lima. Ahora último un argentino que llegó para reemplazar a Hernán Barcos en la delantera.

Alianza Lima anunció la contratación de Federico Girotti por todo lo alto y se convirtió en una de sus mayores inversiones en la historia del club. Según Transfermarkt, el delantero de 26 años tiene un valor de 2 millones de euros. El club blanquiazul terminó pagando un monto de 1. 6 millones, pero solo por el 50% de su carta pase. El otro porcentaje lo conversará Talleres.

Federico Girotti | Transfermarkt

Con Federico Girotti siendo el jugador más valioso de la Liga 1, atrás no se quedan atrás jugadores de Sporting Cristal y Universitario. El argentino Santiago Gonzáles ocupa el segundo lugar del ranking con un valor de 1,8 millones de euros. Después están los cremas Jairo Concha y César Inga.

Ranking de valores Liga 1 | Transfermarkt

Por ahora el argentino de Alianza Lima ocupa el primer lugar, veremos si algún club hace la sorpresa en este mercado. El equipo que tiene chances de hacer un fichaje de esta magnitud es Universitario. Aún siguen en deuda, pues sus hinchas piden nuevos jugadores para pelear por el tetracampeonato.

¿Cuándo cierra el libro de pases?

El libro de pases cerrará el 15 de marzo con el campeonato ya en marcha. Prácticamente restan más de dos meses para que los equipos se refuercen de la mejor manera. El inicio del campeonato está programado para finales de enero. Ahora lo más atractivo que se viene serán los amistosos y partidos de presentación de los equipos.

TOP 5 mejores valores de la Liga 1