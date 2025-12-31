Ex Alianza Lima descendió en el extranjero y ahora firmó por club de la Liga 1

Alianza Lima ha tenido buenos jugadores dentro de su plantel en los últimos años, pero no todos han podido lograr su permanencia. A puertas del inicio del 2026, muchos equipos se vienen reforzando para la nueva temporada. Ahora uno de los peruanos que estaba en el extranjero, vuelve para volver a pelear el título de la Liga 1.

Se trata de Aldair Rodríguez, canterano y bicampeón con Alianza Lima en 2021 y 2022. El delantero dejó Alianza Lima a fines del 2023, luego pasó por Cienciano y Deportivo Garcilaso hasta llegar a Amazonas FC para disputar la Serie B de Brasil. Lastimosamente, no pudo ser uno de los referentes de su equipo y terminaron descendiendo a tercera división.

"Aldair Rodríguez tiene acuerdo con ADT. Viene de jugar en Amazonas FC de la Serie B de Brasil", informó el periodista Paul Pérez. Con esto veremos en competencia al ex Alianza Lima. Nuevamente volverá a jugar en la altura donde siempre ha destacado con goles y asistencias. Ahora se mudará a Tarma.

Aldair Rodríguez será nuevo jugador de ADT

Aldair Rodríguez en la Serie B de Brasil

Su segunda experiencia en el extranjero no fue tan buena como él quizás lo esperaba. Apenas disputó 9 partidos y solo registró una asistencia. No pudo anotar goles, ni impendir el descenso de su equipo.

Los títulos de Aldair Rodríguez

No solo fue bicampeón con Alianza Lima en la Liga 1, sino que también lo hizo con Deportivo Binacional en la temporada 2019. Al año siguiente jugaría en América de Cali y sería también campeón nacional. En la actualidad registra 4 títulos en su carrera.