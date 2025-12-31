Calendario Alianza Lima de enero 2026: fecha de pretemporada, partidos amistosos y Noche Blanquiazul
Alianza Lima tiene todo listo para iniciar con pie derecho el 2026, por lo que acá te contamos su itinerario para que no te pierdas ninguna actividad de los blanquiazules.
No falta mucho para que Alianza Lima vuelve a dar el primer paso en cuanto a la preparación para la Liga 1 2026 y fase preliminar de Copa Libertadores. Los blanquiazules serán uno de los equipos peruanos en iniciar tempranamente su pretemporada, sabiendo que no tienen tiempo para el relajo bajo la nueva era al mando de Pablo Guede. Bajo ese panorama, te damos a conocer el calendario completo de enero para que los hinchas 'íntimos' tomen nota.
Calendario de Alianza Lima para enero 2026
Conoce cada una de las programaciones que tiene Alianza Lima de cara al inicio 2026, en el que comenzará su pretemporada bajo la mirada de Pablo Guede, así como el duelo estelar ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul.
- Inicio de pretemporada: 3 de enero
- Alianza Lima viaja a Uruguay: 6 de enero
- Alianza Lima vs Independiente: 10 de enero | 19:00 horas
- Alianza Lima vs Unión: 14 de enero | 16:30 horas
- Alianza Lima vs Colo Colo: 18 de enero | 19:00 horas
- Alianza Lima vs Inter Miami: 24 de enero | 20:00 horas
Los tres primeros partidos se jugarán en el país uruguayo, sabiendo que los blanquiazules serán parte de la tradicional Serie Río de la Plata 2026. Posterior a ello, el cuadro de Pablo Guede regresa a Lima para recibir en Matute a Inter Miami de Lionel Messi por la "Noche Blanquiazul".
Alianza Lima listo para iniciar el 2026.
Fichajes Alianza Lima 2026
Estos son los fichajes que ha realizado Alianza Lima para la temporada 2026:
- Pablo Guede (DT)
- Luis Ramos
- Jairo Vélez
- Alejandro Duarte
- D’Alessandro Montenegro
- Cristian Carbajal
- Federico Girotti
En tanto, esas son las bajas que ha presentado la institución 'íntima' con miras a una nueva pretemporada:
- Néstor Gorosito
- Hernán Barcos
- Ángelo Campos
- Ricardo Lagos
- Guillermo Enrique
- Pablo Ceppelini
- Pablo Lavandeira
- Matías Succar
- Brian Arias
- Cristian Neira
