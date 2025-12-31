Alianza Lima viene sumando nuevas incorporaciones en su plantel para afrontar la siguiente temporada de la Liga 1, con el objetivo de poder salir campeón y romper su mala racha. En medio de ese panorama, Federico Girotti acaba de expresar su enorme emoción tras haber concretado su fichaje por los blanquiazules.

Federico Girotti expresó su emoción por firmar contrato con Alianza Lima

La directiva del cuadro victoriano dio un golpe sobre la mesa al anunciar el fichaje del futbolista Federico Girotti. El delantero argentino llega con el rótulo de pelear la titularidad en el ataque del equipo y conquistar a la hinchada con sus goles.

Precisamente, durante una entrevista para los medios oficiales del club, Girotti manifestó su gran entusiasmo por haber concretado su llegada a Alianza Lima, calificando esta etapa como una “oportunidad única” en su carrera profesional. Además, el atacante señaló que quedó impactado por el aliento de la hinchada de Matute, a la que ya enfrentó anteriormente en la Copa Libertadores.

Video: Alianza Lima TV

"La verdad que estoy muy contento de llegar a Alianza Lima, es una oportunidad única en mi carrera y un gran desafío. Espero aprovecharlo al máximo. Los enfrenté este año y la verdad que me gustó mucho la hinchada y la cancha. Es uno de los clubes más importantes de Sudamérica, para mi es un paso muy importante", señaló el atacante.

Federico Girotti reveló su objetivo con Alianza Lima

Del mismo modo, el atacante de 26 años fue consultado sobre las metas que se ha planteado en esta nueva etapa y no dudó en señalar que su principal objetivo es consagrarse campeón al final de la temporada, además de alcanzar la fase de grupos de algún torneo organizado por la Conmebol.

"El objetivo personal es ayudar al equipo a salir campeón, hacer la mayor cantidad de goles para ayudar al equipo que es para lo que me trajeron. El objetivo grupal va a ser salir campeón e intentar devolver al equipo a la fase de grupos de la Libertadores o de la Sudamericana que es muy importante para el club", aseguró el laureado delantero.