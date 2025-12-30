Ex Alianza Lima sorprende al firmar con campeón peruano para jugar la Liga 1 2026
El futbolista supo lo que es ser campeón con Alianza Lima, ahora arregló con un equipo histórico por dos temporadas.
Varios jugadores lograron triunfar en Alianza Lima, pero como dicen: todo tiene su final, nada duro para siempre. Este es el caso de un futbolista que fue bicampeón con los blanquiazules, pero no renovó contrato y terminó pasando por varios equipos de la Liga 1. Ahora parece que encontró su lugar, ya que firmó un nuevo contrato.
"¡Seguimos juntos, Oslimg! Nuestro defensa Oslimg Mora renueva su vínculo y continuará defendiendo los colores de El Primer Campeón hasta la temporada 2027", con este mensaje lo oficializó al equipo rosado. Con esto aseguran la presencia del jugador para el centenario del club. Buscarán volver a ser campeones.
Oslimg Mora renovó contrato con Sport Boys
Oslimg Mora fue uno de los mejores jugadores de Sport Boys durante la temporada 2025, donde disputó un total de 35 partidos. Anteriormente disputó dos temporadas en Atlético Grau. No solo se desempeño como lateral derecho, sino también como extremo en algunas oportunidades. Veremos si 2026 vuelve a ser su año.
¿Cuánto vale Oslimg Mora?
Según la web Transfermarkt, el futbolista de 26 años tiene un valor de 400 mil euros y es uno de los jugadores mejor cotizados de Sport Boys. Ahora bajo las órdenes de Jaime de la Pava, nuevo DT del Boys, buscará ser titular indiscutible. El colombiano tiene mucha experiencia y puede lograr llevar al lateral a su máximo nivel.
