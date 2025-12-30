Ex Binacional se rindió en elogios ante Alianza Lima tras firmar contrato: "Es un privilegio"

Alianza Lima viene potenciando su plantel para el 2026; año donde el cuadro de Pablo Guede apunta al título nacional de la Liga 1. Asimismo, el club victoriano tiene como duro desafío su competición en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para eso, la institución ya cuenta con un amplio plantel no solo lleno de figuras nacionales sino también del extranjero.

Ex Binacional expresó su alegría tras fichar por Alianza Lima

Bajo ese contexto, mediante una entrevista con Alianza Play, uno de sus fichajes más recientes como Cristian Carbajal señaló sentirse muy orgulloso de haber llegado al 'equipo del pueblo' hasta el 2028. De igual forma, agregó que ahora tiene un importante compromiso con su nueva escuadra en donde apunta a ser campeón de la Liga 1.

"Es un privilegio estar en Alianza. Creo que muchos futbolistas peruanos sueñan con vestir esta camiseta y ahora me toca defenderla a muerte", sostuvo el nuevo lateral izquierdo.

A su vez, en medio de toda la algarabía, Carbajal no dudó en confesar que es un reto cumplido a nivel personal y familiar. "El sueño de mi papá siempre fue que su hijo juegue en Alianza Lima. Él fue la primera persona a la que se lo conté, luego a mi esposa. Créanme que es un sueño hecho realidad para él y también para mí", añadió.

Por otro lado, Cristian Carbajal decidió confesar que tiene una amistad con el también defensa que tiene pasado en Sporting Cristal, Gianfranco Chávez. "Tengo mucha afinidad con él, fue mi padrino cuando debuté en Primera división", sentenció el ex Sport Boys.

En julio de 2022, Cristian Carbajal fue cedido a préstamo a Deportivo Binacional procedente de Sporting Cristal. Con el 'Poderoso del Sur', el futbolista de 26 años llegó a disputar la cantidad de 7 partidos oficiales, además brindó 1 asistencia de gol.