Después de 6 años, importante elemento le dice oficialmente adiós a Alianza Lima: "Sigan luchando"

Inició el 2026 con una inesperada noticia para los hinchas de Alianza Lima, ya que un importante elemento decidió decirle adiós a los victorianos con un extenso mensaje en redes sociales. Se trata de un integrante que supo salir campeón varias veces.

Importante elemento se despide de Alianza Lima tras 6 años

Nos referimos a Diego Ortiz. El técnico nacional que venía trabajando en las Divisiones Menores del cuadro íntimo anunció oficialmente su salida de la institución después de largas temporadas. En su pronunciamiento, el formador peruano mostró su gratitud con el elenco grone tras permitirle adquirir una gran experiencia a nivel profesional.

Diego Ortiz le dice adiós a Alianza Lima tras varias temporadas/Foto: GLR

"Después de 6 años toca cambiar el rumbo de mi vida profesional. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia el club, por la oportunidad de crecer y aprender en un entorno profesional", sostuvo Ortiz en su cuenta de Linkedin.

Diego Ortiz se despidió de Alianza Lima tras varias temporadas/Foto: Linkedin

De otro lado, Diego Ortiz se dirigió a las autoridades del elenco victoriano y reiteró su satisfacción por darle la chance de trabajar en uno de los clubes más representativos del país; además, aprovechó en dejarle un sabio consejo a las futuras promesas de Alianza Lima.

"De igual manera a cada uno de los miembros que conforman las diferentes áreas de trabajo, que han sido parte de este camino, pero muy en especial a cada uno de los futbolistas, por permitirme ser parte de ustedes, desarrollarnos juntos en la vida como profesionales y sobre todo como personas. Sigan luchando por sus sueños y por hacer crecer nuestro fútbol", sentenció.

Diego Ortiz reemplazó a Alejandro Restrepo en Alianza Lima el 2024

Ante la salida del colombiano Alejandro Restrepo del banquillo aliancista, Diego Ortiz se puso el buzo de entrenador interino en el mes de julio de 2024. Durante su etapa al mando del plantel principal, el estratega dejó en claro su experiencia en varios partidos de la Liga 1. De otro lado, ganó importantes títulos con las Divisiones Menores.