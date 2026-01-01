Sorpresa en la Liga 1 2026: Arley Rodríguez, ex Alianza Lima, será flamante fichaje de club campeón

¡Batacazo en el mercado de pases! Arley Rodríguez, jugador colombiano que ganó el bicampeonato con Alianza Lima en el 2021 y 2022, está de vuelta a la Liga 1 ya que un tradicional equipo peruano concretó su fichaje de cara a la próxima temporada.

Arley Rodríguez firmará por club campeón para la Liga 1 2026

Después de su etapa en Real Cartagena de la Primera B (Segunda División de Colombia), el extremo de 32 años decidió regresar al balompié nacional y asumir un nuevo desafío profesional en FC Cajamarca, vigente campeón de la Liga 2 2025.

"Arley Rodríguez, extremo colombiano será jugador de FC Cajamarca", informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo a través de sus redes sociales. Con ello, el atacante cafetero sumará su cuarta experiencia en un club peruano, antes estuvo en Carlos A. Mannucci, Alianza Lima y César Vallejo.

Arley Rodríguez será refuerzo de FC Cajamarca procedente de Real Cartagena/Foto: Instagram

La campaña de Arley Rodríguez con Real Cartagena el 2025

A lo largo del 2025, el también delantero centro llegó a disputar oficialmente 28 partidos con los 'Auriverdes' por la Primera B, además de marcar 2 tantos. Bajo ese escenario, con miras a este nuevo año, el destacado atacante apunta a ir por su revancha y reencontrarse con su mejor registro goleador en el 'Caballo Negro'.

¿En qué clubes ha jugado Arley Rodríguez?

Estos son los equipos que ha defendido Arley Rodríguez a lo largo de su carrera profesional.

Atlético Nacional (Colombia)

Elche Ilicitano (España)

Atlético F.C. (Colombia)

Leones F.C. (Colombia)

Alianza Petrolera (Colombia)

Atlético Nacional (Colombia)

Tigres UANL (México)

Lobos BUAP (México)

Independiente Santa Fe (Colombia)

Envigado F.C. (Colombia)

Carlos A. Mannucci (Perú)

Alianza Lima (Perú)

Deportivo Pereira (Colombia)

Ionikós de Nicea (Grecia)

Universidad César Vallejo (Perú)

Real Cartagena (Colombia)

Valor en el mercado de Arley Rodríguez

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, el colombiano Arley Rodríguez se cotiza en la actualidad en 150 mil euros en el mercado de pases a sus 32 años. Su valor más alto lo obtuvo en el 2018 con Lobos BUAP de México.