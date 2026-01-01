Jugador de Alianza confirmó su salida con emotivo mensaje: "Sentimientos inexplicables"

Alianza Lima se enfoca en la temporada 2026 donde luchará por conseguir el título de la Liga 1 y hacer historia a nivel internacional, por ello, empezó con los movimientos en el mercado de pases, anunciando renovaciones, salidas y refuerzos. En ese sentido, un futbolista confirmó su salida del club.

A través de un inesperado mensaje, reveló que no continuará en el cuadro blanquiazul para luchar por los objetivos. De esta manera, su historia en el elenco íntimo llegó a su fin, generando diversas reacciones en los hinchas que esperaban que pudiera continuar y buscar su revancha.

Alianza Lima no continuará con uno de sus elementos para el 2026

“¡11 años de mi vida en esta hermosa institución! Club en el que aprendí mucho, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Me despido de este club con mucha nostalgia por todo lo que pasé desde los 10 años hasta ahora, sentimientos inexplicables porque no pensé que este día llegaría. Agradecer a todos los que formaron parte de mi carrera que pasé en el club y desearle los mayores de los exitosos”, escribió Mauricio Arrasco en su cuenta de Instagram.

Mauricio Arrasco no continuará en Alianza Lima

El volante de 21 años finalizó su vínculo con el elenco victoriano y ahora se prepara para buscar mayor continuidad en otro club. Firmó su primer contrato profesional a comienzos de 2023, motivado por lograr la consolidación en el primer equipo blanquiazul del cual formó parte hasta el 2025.