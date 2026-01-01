Con Jairo Vélez y Girotti de '9': el sorpresivo once de Alianza Lima para la temporada 2026
El DT Pablo Guede dispondrá de un amplio plantel para competir en la Liga 1 y Copa Libertadores. Con el argentino Federico Girotti, Alianza Lima alista un renovado equipo.
Alianza Lima viene anunciando a sus flamantes refuerzos para pelear por el título de la Liga 1 y tratar de superar las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026. El más reciente es el argentino Federico Girotti quien fue presentado por todo lo alto como el nuevo '9' extranjero. ¿Qué once puede armar el estratega Pablo Guede para la presente temporada?
Además de Girotti, los íntimos concretaron la llegada del exvolante de Universitario, Jairo Vélez, quien se suma a La Victoria luego de tener una aceptable campaña con los cremas en el 2025. Así como el atacante peruano Luis Ramos, procedente de América de Cali y el portero nacional Alejandro Duarte. Por otra parte, el club apostó por jóvenes talentos como D'Alessandro Montenegro y Cristian Carbajal, que se desempeñan como laterales por las bandas.
Federico Girotti fue anunciado oficialmente en Alianza Lima hasta 2028
Once de Alianza Lima para la temporada 2026:
- Guillermo Viscarra, Josué Estrada/D'Alessandro Montenegro, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco/Cristian Carbajal, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Federico Girotti, Kevin Quevedo.
El argentino Pablo Guede suele aplicar un sistema de juego 4-3-3. El estratega arribó a Matute con la idea de utilizar esa formación, la cual venía siendo utilizada por su compatriota Néstor Gorosito. En ese sentido, se espera que el nuevo once de Alianza Lima presente algunos cambios importantes.
Debido a su experiencia y jerarquía a nivel de selección, el boliviano Guillermo Viscarra seguirá en el arco del 'equipo del pueblo'. Además de los referentes en la zaga central como Carlos Zambrano y Renzo Garcés. La novedad sería la inclusión de Estrada como lateral derecho por el argentino Guillermo Enrique, quien se fue a finales del 2025. Mientras que, el 'Genio' Miguel Trauco continuará desde el 'vamos' en la banda izquierda.
Por otro lado, una de las sorpresas se encontraría en la volante blanquiazul, ya que Jairo Vélez tiene muchas chances de ganarse un lugar en el once inicial, ante la salida de Pablo Ceppelini y el discreto rendimiento de Sergio Peña.
El ex Universitario estaría acompañado de Jesús Castillo, quien mejoró considerablemente su rendimiento al término de la anterior temporada; junto con Fernando Gaibor, pieza clave en el mediocampo íntimo. En la delantera, Federico Girotti se perfila para adueñarse del titularato en la Liga 1 y Copa Libertadores, asimismo tendría como principales acompañantes a los extremos, Eryc Castillo y Kevin Quevedo.
