0

Campeón con Alianza Lima da el golpe y se une a Ángelo Campos en UTC para el 2026: "Compromiso"

¡Oficia! Ganó un título nacional con Alianza Lima en el 2021 y ahora acaba de ser presentado en UTC, al igual que el arquero Ángelo Campos. ¿Quién es?

Solange Banchon
Con Ángelo Campos, el otro exjugador de Alianza Lima que se suma a UTC el 2026
Con Ángelo Campos, el otro exjugador de Alianza Lima que se suma a UTC el 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

UTC hizo oficial la llegada del portero Ángelo Campos procedente de Alianza Lima. Sin embargo, no es la única incorporación con pasado en tienda blanquiazul, ya que un talentoso lateral izquierdo también acaba de ser anunciado en las redes sociales del club cajamarquino.

El once que prepara Alianza Lima para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

PUEDES VER: Con Jairo Vélez y Girotti de '9': el sorpresivo once de Alianza Lima para la temporada 2026

Campeón con Alianza Lima fue anunciado en UTC para el 2026

Nos referimos a Dylan Caro. Luego del descenso de Ayacucho FC a la Liga 2, el futbolista de 26 años decidió fichar por el elenco que lidera el técnico argentino Carlos Bustos. Durante su presentación, la institución de altura resaltó el profesionalismo de la joven figura tras su paso por los 'Zorros'.

"El vuelo del Gavilán se refuerza por la banda izquierda. Dylan Caro llega desde Ayacucho FC con una trayectoria en Primera División que respalda su compromiso y competitividad", indicó el club en su cuenta oficial de Facebook.

Dylan Caro

UTC hace oficial la llegada de Dylan Caro para la temporada 2026

Del mismo modo, los 'Cremas del Norte' destacaron el título que ganó su nuevo fichaje en el 2021 con los blanquiazules, y señalaron que Caro no solo llega para potenciar la defensa sino también aportará en ataque. "Campeón nacional con Alianza Lima, se suma a nuestro querido UTC para aportar solidez, proyección ofensiva y mentalidad ganadora", acotó el cuadro de Cajamarca.

Dylan Caro

Dylan Caro logró el título nacional con Alianza Lima en el 2021

Durante el 2025, el lateral izquierdo alternó en algunos compromisos, llegando a marcar un gol en 19 duelos por el Torneo Apertura y Torneo Clausura.

¿En qué clubes ha jugado Dylan Caro?

  • Unión Huaral
  • Alianza Lima
  • ADT de Tarma
  • Sport Boys
  • Comerciantes Unidos
  • Ayacucho FC

Valor en el mercado de Dylan Caro

Según el portal internacional Transfermarkt, el futbolista Dylan Caro se cotiza actualmente en 250 mil euros en el mercado de pases. En su mejor momento alcanzó la cifra de 300 mil euros con Alianza Lima durante el 2020.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Jugador de Alianza confirmó su salida con emotivo mensaje: "Sentimientos inexplicables"

  2. Campeón con Universitario firmó por todo el 2026 con Atlético Grau: "Vamos"

  3. Ex Binacional se rindió en elogios ante Alianza Lima tras firmar contrato: "Es un privilegio"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano