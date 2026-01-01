Campeón con Alianza Lima da el golpe y se une a Ángelo Campos en UTC para el 2026: "Compromiso"
¡Oficia! Ganó un título nacional con Alianza Lima en el 2021 y ahora acaba de ser presentado en UTC, al igual que el arquero Ángelo Campos. ¿Quién es?
UTC hizo oficial la llegada del portero Ángelo Campos procedente de Alianza Lima. Sin embargo, no es la única incorporación con pasado en tienda blanquiazul, ya que un talentoso lateral izquierdo también acaba de ser anunciado en las redes sociales del club cajamarquino.
PUEDES VER: Con Jairo Vélez y Girotti de '9': el sorpresivo once de Alianza Lima para la temporada 2026
Campeón con Alianza Lima fue anunciado en UTC para el 2026
Nos referimos a Dylan Caro. Luego del descenso de Ayacucho FC a la Liga 2, el futbolista de 26 años decidió fichar por el elenco que lidera el técnico argentino Carlos Bustos. Durante su presentación, la institución de altura resaltó el profesionalismo de la joven figura tras su paso por los 'Zorros'.
"El vuelo del Gavilán se refuerza por la banda izquierda. Dylan Caro llega desde Ayacucho FC con una trayectoria en Primera División que respalda su compromiso y competitividad", indicó el club en su cuenta oficial de Facebook.
UTC hace oficial la llegada de Dylan Caro para la temporada 2026
Del mismo modo, los 'Cremas del Norte' destacaron el título que ganó su nuevo fichaje en el 2021 con los blanquiazules, y señalaron que Caro no solo llega para potenciar la defensa sino también aportará en ataque. "Campeón nacional con Alianza Lima, se suma a nuestro querido UTC para aportar solidez, proyección ofensiva y mentalidad ganadora", acotó el cuadro de Cajamarca.
Dylan Caro logró el título nacional con Alianza Lima en el 2021
Durante el 2025, el lateral izquierdo alternó en algunos compromisos, llegando a marcar un gol en 19 duelos por el Torneo Apertura y Torneo Clausura.
¿En qué clubes ha jugado Dylan Caro?
- Unión Huaral
- Alianza Lima
- ADT de Tarma
- Sport Boys
- Comerciantes Unidos
- Ayacucho FC
Valor en el mercado de Dylan Caro
Según el portal internacional Transfermarkt, el futbolista Dylan Caro se cotiza actualmente en 250 mil euros en el mercado de pases. En su mejor momento alcanzó la cifra de 300 mil euros con Alianza Lima durante el 2020.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90