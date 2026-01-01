Campeón con Alianza Lima da el golpe y se une a Ángelo Campos en UTC para el 2026: "Compromiso"

UTC hizo oficial la llegada del portero Ángelo Campos procedente de Alianza Lima. Sin embargo, no es la única incorporación con pasado en tienda blanquiazul, ya que un talentoso lateral izquierdo también acaba de ser anunciado en las redes sociales del club cajamarquino.

Campeón con Alianza Lima fue anunciado en UTC para el 2026

Nos referimos a Dylan Caro. Luego del descenso de Ayacucho FC a la Liga 2, el futbolista de 26 años decidió fichar por el elenco que lidera el técnico argentino Carlos Bustos. Durante su presentación, la institución de altura resaltó el profesionalismo de la joven figura tras su paso por los 'Zorros'.

"El vuelo del Gavilán se refuerza por la banda izquierda. Dylan Caro llega desde Ayacucho FC con una trayectoria en Primera División que respalda su compromiso y competitividad", indicó el club en su cuenta oficial de Facebook.

UTC hace oficial la llegada de Dylan Caro para la temporada 2026

Del mismo modo, los 'Cremas del Norte' destacaron el título que ganó su nuevo fichaje en el 2021 con los blanquiazules, y señalaron que Caro no solo llega para potenciar la defensa sino también aportará en ataque. "Campeón nacional con Alianza Lima, se suma a nuestro querido UTC para aportar solidez, proyección ofensiva y mentalidad ganadora", acotó el cuadro de Cajamarca.

Dylan Caro logró el título nacional con Alianza Lima en el 2021

Durante el 2025, el lateral izquierdo alternó en algunos compromisos, llegando a marcar un gol en 19 duelos por el Torneo Apertura y Torneo Clausura.

¿En qué clubes ha jugado Dylan Caro?

Unión Huaral

Alianza Lima

ADT de Tarma

Sport Boys

Comerciantes Unidos

Ayacucho FC

Valor en el mercado de Dylan Caro

Según el portal internacional Transfermarkt, el futbolista Dylan Caro se cotiza actualmente en 250 mil euros en el mercado de pases. En su mejor momento alcanzó la cifra de 300 mil euros con Alianza Lima durante el 2020.