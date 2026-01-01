0

Alianza Lima contará con jugador que estuvo en la Liga 3 en busca del título 2026

¡Sorpresivo! Alianza Lima quiere armar un gran plantel con el entrenador Pablo Guede y tendrá en sus filas a un futbolista proveniente de la Liga 3.

Erickson Acuña
Alianza Lima contará con jugador que estuvo en la Liga 3 en busca del título 2026
Alianza Lima contará con jugador que estuvo en la Liga 3 en busca del título 2026
COMPARTIR

La temporada 2025 de Alianza Lima fue una de las más duras para sus hinchas, pues no lograron el objetivo a nivel internacional, no conquistaron el título nacional por tercer año consecutivo y cerraron el año como Perú 4. En ese sentido, realizó algunos cambios, empezando por el comando técnico y moviendo algunas piezas en el plantel.

El club blanquiazul es consciente que para conseguir los objetivos necesita de importantes jugadores en el campo, mientras que algunos futbolistas buscan seguir creciendo o tener más ritmo de competencia. Precisamente, se conoció que un jugador será parte de la pretemporada. 

Alianza Lima planifica la temporada 2026

“Jhoao Velásquez será parte de la pretemporada de Alianza Lima 2026. Pese a haber tenido opciones de préstamo, se busca que el defensa tenga proyección. Viajará a Uruguay”, informó el periodista Gerson Cuba en su cuenta de X. De esta manera, el habilidoso zaguero trabajará con el equipo de Pablo Guede.

libero.pe

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Campeón con Universitario firmó por todo el 2026 con Atlético Grau: "Vamos"

  2. Ángelo Campos cuenta con nuevo equipo tras dejar Alianza Lima: "Tiene acuerdo"

  3. Universitario dio el golpe y oficializó el fichaje de Héctor Fértoli: ¿Quién es y de qué juega?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano