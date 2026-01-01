Alianza Lima contará con jugador que estuvo en la Liga 3 en busca del título 2026
¡Sorpresivo! Alianza Lima quiere armar un gran plantel con el entrenador Pablo Guede y tendrá en sus filas a un futbolista proveniente de la Liga 3.
La temporada 2025 de Alianza Lima fue una de las más duras para sus hinchas, pues no lograron el objetivo a nivel internacional, no conquistaron el título nacional por tercer año consecutivo y cerraron el año como Perú 4. En ese sentido, realizó algunos cambios, empezando por el comando técnico y moviendo algunas piezas en el plantel.
El club blanquiazul es consciente que para conseguir los objetivos necesita de importantes jugadores en el campo, mientras que algunos futbolistas buscan seguir creciendo o tener más ritmo de competencia. Precisamente, se conoció que un jugador será parte de la pretemporada.
Alianza Lima planifica la temporada 2026
“Jhoao Velásquez será parte de la pretemporada de Alianza Lima 2026. Pese a haber tenido opciones de préstamo, se busca que el defensa tenga proyección. Viajará a Uruguay”, informó el periodista Gerson Cuba en su cuenta de X. De esta manera, el habilidoso zaguero trabajará con el equipo de Pablo Guede.
