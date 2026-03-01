ALERTA MÁXIMA en Dollar Tree: policías de Cleveland BUSCAN a un sospechoso de robo que afirmó tener un arma

Un viaje rutinario a la tienda de descuentos Dollar Tree en Cleveland se convirtió en un caso policial que aún sigue activo. La policía local solicita la colaboración del público para identificar a un hombre captado por cámaras de seguridad durante un robo que incluyó amenazas con un arma, aunque esta nunca fue mostrada.

Policías de Cleveland buscan a un sospechoso por un robo en Dollar Tree.

Según Hoodline Cleveland News, el incidente ocurrió el 28 de enero en la sucursal ubicada en 12709 Bellaire Road, cuando un hombre llenó una mochila con varios productos y afirmó tener un arma mientras se dirigía a la salida. "No mostró ningún arma, pero la amenaza fue suficiente para que el caso llegara directamente a los detectives", reporta Hoodline Cleveland News.

Policías de Cleveland buscan a sospechoso de robo en Dollar Tree que dijo portar un arma

El Dollar Tree en Bellaire Road no es ajeno a incidentes de seguridad. Documentos públicos de la compañía y reportes anteriores indican que esta tienda ya había sido escenario de un robo a mano armada en 2022. La recurrencia de este tipo de delitos subraya la creciente preocupación por la seguridad en las tiendas de descuento del West Side de Cleveland.

Hoodline Cleveland News destaca que este nuevo robo pone en evidencia la vulnerabilidad de los locales minoristas en barrios residenciales y la necesidad de una vigilancia comunitaria activa.

Detectives de Cleveland comparten imágenes y piden ayuda ciudadana

La Unidad de Detectives del Primer Distrito publicó fotografías de vigilancia del sospechoso y solicita que cualquier persona con información se comunique de inmediato con las autoridades. La policía recomienda no acercarse al individuo y permitir que los investigadores manejen la situación.

Cualquier pista puede ser reportada al detective Leiser (Det. n.° 1546) al (216) 623-2536, a la línea de detectives del Primer Distrito al (216) 623-5118, o a Crime Stoppers al (216) 252-7463. La policía enfatiza que la Unidad de Detectives del Primer Distrito solicita la colaboración de la comunidad para proporcionar cualquier información sobre el sospechoso fotografiado.