Último minuto: Alianza Lima sufre cambio de rival para el torneo internacional

Alianza Lima sufrió un inesperado cambio de rival a poco de que comience el torneo internacional y ahora chocará con un histórico de Argentina.

Francisco Esteves
Alianza Lima tendrá un inesperado rival.
Alianza Lima tendrá un inesperado rival. | Foto: Liga 1 - X.
¡Es confirmado! A poco de que comience el torneo internacional para Alianza Lima, los blanquiazules fueron notificados sobre el cambio de su rival que se creía totalmente definido y ahora deberá enfrentar al Club Atlético Unión de Argentina, histórico de la nación albiceleste. El compromiso está pactado para que se lleve a cabo en el Parque Saroldi.

Así como lees, el conocido periodista Gerson Cuba informó mediante sus redes sociales que hubo una modificación de último minuto que puede afectas los planes del cuadro hoy dirigido por Pablo Guede. En un inicio los de La Victoria debían chocar con San Lorenzo por la contienda continental, pero los planes se alteraron y ahora enfrentarán al conocido conjunto de Santa Fe.

De esta forma, el segundo rival de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata 2026 sufrió un cambio inesperado, aunque los demás oponentes siguen siendo los mismos. Recordemos que este torneo de pretemporada junto a varios de los clubes más históricos de Sudamérica y se llevará a cabo en Uruguay, entre las ciudades de Montevideo, Maldonado y Las Piedras; aunque los íntimos jugarán todos sus encuentros en la capital charrúa.

Fixture de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata 2026

El fixture de Alianza Lima:

  • Alianza Lima vs. Independiente | Sábado 10 de enero a las 19.00 horas (Perú) en Parque Viera, Montevideo
  • Alianza Lima vs. Unión | Miércoles 14 de enero a las 16.15 horas (Perú) en Parque Viera, Montevideo
  • Alianza Lima vs. Colo Colo | Domingo 18 de enero a las 19.00 horas (Perú) en Parque Viera, Montevideo
Alianza Lima

Foto: Momento Deportivo.

¿Qué clubes participan de la Serie Río de La Plata 2026?

En esta competición hay clubes importantes de todo el continente como: Alianza Lima, Independiente, San Lorenzo, River Plate, Colo Colo, Millonarios, Peñarol, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Once Caldas, Huracán, Deportes Concepción, Unión La Calera, Nacional, Unión de Santa Fe, Olimpia, Montevideo Wanderers, entre otros.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

