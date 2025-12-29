Ex Alianza Lima vuelve del extranjero y está cerca de firmar con FC Cajamarca: "Afinando detalles"

Parece que FC Cajamarca quiere armar un plantel interesante para dar pelea en la Liga 1 y está apostando por talentos que pasaron por Alianza Lima. Ya contrataron a Pablo Lavandeira y prácticamente tienen asegurados a jugadores como Hernán Barcos y Ricardo Lagos. Justo jugadores que fueron campeones con el equipo de Matute en 2022. Esto también aplica para este delantero.

"Parece que FC Cajamarca se convertirá en una nueva filial de Alianza Lima, ya que el delantero Sebastien Pineau estaría muy cerca de sumarse al club cajamarquino para la temporada 2026. Se vienen afinando algunos detalles", informó el periodista Carlos Benavente vía X. El canterano blanquiazul sería otro jugador que vista la camiseta del equipo argentino.

Sebastien Pineau sería nuevo refuerzo de FC Cajamarca | Vía Carlos Benavente

Sí, Sebastien Pineau es el '9' que quiere FC Cajamarca para reforzar su delantera. El delantero de 22 años dejó a Alianza Lima a inicios del 2023 para jugar en la MLS. Empezó en el equipo filial del Austin FC, llegó a destacar, pero nunca tuvo una oportunidad en el primer equipo. No se supo mucho de él por un tiempo hasta que se fue a jugar a España. No le fue bien y ahora en 2026 tendría su revancha en Perú.

Pineau está en sequía

A pesar de que destacó en Alianza Lima y lo postulaban como el futuro '9' de la Selección, el delantero entró en una sequía de más de un año y no marca de manera oficial desde agosto del 2024. En Recreativo Huelva, equipo de la cuarta división de España, no pudo consolidarse y le darían la facilidad para que vuelva al Perú.

Barcos lo conoce a la perfección

Compartieron equipo en Alianza Lima y en ese entonces Hernán Barcos era el referente del equipo, porque siempre lo aconsejó. No solo a él, sino también a uno de sus mejores amigos, Juan Pablo Goicochea. A sus 22 años tiene tiempo de sobra para destacar y volver al extranjero, si es que así lo desea.