Presidente de Talleres dio firme calificativo a Girotti tras ser anunciado en Alianza: "Le digo..."

Federico Girotti fue oficializado como el flamante '9' de Alianza Lima hasta 2028. El argentino tendrá la responsabilidad de reemplazar al histórico y máximo goleador extranjero Hernán Barcos, en el plano local e internacional. André Fassi, presidente de Talleres de Córdoba emitió un categórico pronunciamiento luego de anunciarse la llegada del ariete gaucho a Matute.

Presidente de Talleres dio tajante calificativo a Federico Girotti

A través de una reciente entrevista para TV Perú Deportes, el mandamás del elenco 'Matador' se dirigió a toda la afición aliancista, de manera que, no dudó en resaltar su jerarquía futbolística. Precisamente, aprovechó en calificarlo como un delantero "dinámico".

"Al hincha de Alianza Lima le digo que se encontrarán con un jugador dinámico, gran profesional, y que llega para ser el goleador del fútbol peruano", sostuvo Fassi sobre Girotti.

Federico Girotti fue oficializado como flamante refuerzo de Alianza Lima/Composición: GLR

Talleres de Córdoba destacó a Alianza Lima tras concretar el fichaje de Federico Girotti

Previo a su anuncio oficial en tienda victoriana, el cuadro argentino había confirmado exitosamente el traspaso del delantero de 26 años por las próximas 3 temporadas. De igual modo, 'La T' señaló que los íntimos pertenecen a uno de los clubes más grandes del balompié nacional.

"Federico Girotti jugará en Alianza Lima. El Club Talleres informa que el delantero albiazul continuará su carrera en uno de los equipos más importantes del fútbol peruano. La transferencia a la importante institución peruana se realiza de manera definitiva, conservando Talleres el 50% de los derechos económicos", indicó la institución en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Talleres confirmó el traspaso de Federico Girotti a Alianza Lima

Valor en el mercado de Federico Girotti:

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, Federico Girotti se cotiza en 2 millones de euros. Con eso, el artillero acaba de convertirse en el jugador mejor valorizado de la plantilla de Alianza Lima para la Liga 1 2026.