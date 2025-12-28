¿Por qué Hernán Barcos no fue oficializado por FC Cajamarca? Esto es lo último que se sabe
El delantero argentino de 41 años buscará asegurar su futuro antes de fin de año tras no renovar con Alianza Lima.
Desde que se hizo oficial la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima, lo primero que llamó la atención fue la llegada del 'Pirata' a Cajamarca. El delantero llegó con su familia para una reunión con los directivos de FC Cajamarca. Aparenteme todo estaba bien y habían acordado de gran manera. Sin embargo, pasaron semanas y hasta ahora no hay anuncio oficial.
"Para empezar Barcos aún no firmó. Si bien recibió la jugosa propuesta de FC Cajamarca y tuvo contacto con la hinchada, subiendo en historias son su familia, hay algunas cosas que faltan cumplirse y hablamos en términos económicos", señaló el periodista Diego Sotomayor sobre la situación del 'Pirata'.
Fue así como terminó siendo relacionado con Sport Boys y Wanderers de Uruguay. Ya el club cajamarquino viene de anunciar a Pablo Lavandeira, por lo que se espera que dentro de pronto anuncien al delantero. Si esto se da, sería porque terminaron llegando a un acuerdo económico. Se vienen horas claves.
Hernán Barcos se mudará a Cajamarca
"FC Cajamarca ingresa en horas decisivas por Hernán Barcos. Se ajustan detalles para su llegada luego del final de su etapa en Alianza Lima", contó el periodista Adriano Savalli. El '9' se postula para ser la figura principal del equipo que viene de ascender y que uno de sus principales objetivos es lograr la permanencia.
Hernán Barcos cerca de cerrar su fichaje a FC Cajamarca | Vía Adriano Savalli
¿Cuántos goles anotó Barcos en 2025?
El delantero tuvo una gran temporada con Alianza Lima, pero ni así logró conseguir su renovación para la temporada 2026. Este año anotó 15 goles entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En abril cumplirá 42 años, por lo que estaría disputando su última temporada como futbolista profesional.
