Bicampeón con Alianza Lima podría llegar a inesperado equipo de la Liga 1: "Interesa mucho..."
Se despidió de Alianza Lima y habría recibido importante oferta para seguir su carrera en otro equipo de la Liga 1.
Alianza Lima ha ido anunciando grandes fichajes, pero también despedidas y no muchos están de acuerdo con algunas salidas. Recientemente se despidieron de Pablo Lavandeira y fue anunciado como nuevo jugador de Cajamarca FC, ahora el mismo club estaría buscando contratar a un jugador que fue bicampeón con la blanquiazul.
PUEDES VER: Alianza Lima remece el mercado y hace oficial la firma de arquero campeón de Liga 1: "Creciendo"
"Ricardo Lagos interesa mucho en FC Cajamarca para afrontar la Liga1 2026. El 18 de enero será la presentación de FC Cajamarca en el Héroes de San Ramón ante un equipo extranjero", informó el periodista Ernesto Macedo. 'Richy' podróa mudarse a Cajamarca, después de 5 años, para continuar su carrera.
Ricardo Lagos podría continuar su carrera en Cajamarca FC | Vía Ernesto Macedo
En Alianza Lima no tenía oportunidad de continuar, pues está claro que su nivel bajó considerablemente en comparación al 2021 o 2022 donde terminó siendo bicampeón. Muchos hinchas pedían su salida, pero de todas maneras terminaron despidiéndose respetosamente. Ricardo Lagos ya es parte de la historia blanquiazul.
Despedida de Ricardo Lagos
"Gracias club Alianza Lima por abrirme las puertas y poder cumplir mi sueño. Deje todo por esta camiseta y hoy cierro este ciclo deseándoles lo mejor", este fue el mensaje que dejó el lateral izquierdo en su redes sociales. Pase lo que pase, él seguirá siendo hincha de Alianza Lima y recordará su gran paso por Matute.
Se juntaría con viejos conocidos en Cajamarca
A parte de Pablo Lavandeira, otro jugador que estaría cerca de confirmar su llegada a Cajamarca FC es Hernán Barcos. El delantero argentino está solucionando temas de su contrato, por esta razón no habría sido oficializado. Lagos junto con Barcos y Lavandeira fueron clave para el título de la Liga 1 2022 de Alianza Lima.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90