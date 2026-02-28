0
Resultados del Simulacro de la Universidad Nacional de Ucayali 2026-I: revisa LINK de puntajes

La Universidad Nacional de Ucayali (UNU) se encuentra en medio de su proceso de admisión, por lo que ha establecido un simulacro para este fin de semana.

Daniela Alvarado
Simulacro de examen de admisión UNU: consulta resultados
Simulacro de examen de admisión UNU: consulta resultados | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Hoy, sábado 28 de febrero, se llevará a cabo el Simulacro de Examen de Admisión de la Universidad Nacional de Ucayali 2026-I, por lo cual miles de postulantes se encuentran casi listos para lo que será esta jornada gestionada en modo de preparación para la prueba oficial de ingreso a la casa de estudios.

Ante este esperado evento, muchos ciudadanos inscritos en el proceso se están preguntando acerca de cómo será la publicación de los resultados y puntajes al finalizar la evaluación. Revisa AQUÍ los datos que necesitas.

UNU

Simulacro de examen de admisión recibió inscripciones hasta el 20 de febrero en la UNU / FOTO: Universidad Nacional de Ucayali

LINK para revisar resultados del Simulacro de la UNU

Los jóvenes que rindan el examen de simulacro, podrán verificar sus resultados a través de la página oficial de la UNU. AQUÍ te compartimos el LINK oficial: https://www.unu.edu.pe/portal/. Sin embargo, se debe estar al tanto de la información que se publique en sus plataformas digitales, para cualquier actualización.

Requisitos para inscribirse al Simulacro de la UNU

Todos los aspirantes tienen que presentar copia del comprobante de pago por derecho de inscripción y prospecto, indicando específicamente el número de su DNI y copia ampliada de su Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería vigente.

¿Qué beneficio obtendrán los primeros puestos del Simulacro de la UNU?

De acuerdo a la información brindada, aquellos postulantes que ocupen uno de los tres primeros puestos por orden de mérito general en esta evaluación, ya no tendrán que realizar el pago por derecho de inscripción al examen ordinario y reserva del próximo domingo 29 de marzo de 2026.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

