Matías Succar, ex Alianza, se quebró tras marcar en triunfo de Cienciano vs Garcilaso - VIDEO

Uno de los jugadores que ha logrado mejorar notablemente su rendimiento en esta temporada es Matías Succar. El delantero nacional dejó las filas de Alianza Lima sin haber podido marcar un gol y se ha convertido en una de las grandes figuras de Cienciano. De hecho, el atacante fue la estrella tras marcar el gol del triunfo por 3-2 en el clásico ante Deportivo Garcilaso por la fecha 5 del Torneo Apertura.

Succar fue el encargado de darle anotar el último gol del partido a los 96 minutos y desató la locura en todo el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, un panorama muy diferente al que vivía cuando estaba en Matute. Por ello, tras el final del partido se mostró sumamente emocionado ante las cámaras.

Matías Succar se quebró tras marcar en triunfo de Cienciano vs Garcilaso

El artillero de 27 años fue el elegido para declarar a ras de cancha para las cámaras de 'L1 MAX' y sorprendió al quebrarse en vivo y emocionarse hasta las lágrimas por haber anotado el gol del triunfo. Matías Succar recordó que no la ha pasado nada bien en los últimos años, pero pese a ello se ha mantenido entrenando como profesional.

"He llevado un tiempo difícil, aguantando, manteniéndome entrenando y trabajando. Lo de hoy es un premio de Dios y de la vida, sabía que en algún momento iba a tener un momento así. Agradecer a los compañeros porque a pesar del gol en contra nos mantuvimos fuertes. Esto es un regalo para la gente de Cusco, hace tiempo que no se ganaba este tipo de clásicos y de esta manera es increíble", mencionó.

Del mismo modo, el exjugador de Alianza Lima recalcó que siempre supo que iba a vivir un momento tan agónico y no dudó en darle las gracias a todo el plantel de Cienciano por nunca bajar los brazos, incluso cuando el marcador parecía adverso.

Así fue el gol de Matías Succar

Matías Succar y su paso por Alianza Lima

Matías Succar no logró brillar en las filas de Alianza Lima. Con los íntimos jugó 32 partidos, la gran mayoría como suplentes, pero no consiguió marcar la diferencia, quedándose sin marcar goles ni brindar asistencias. Por ello, el club decidió darle salida en condición de préstamo; no obstante, se prevé que retorne para 2027.