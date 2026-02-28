Diego Penny da rotundo comentario al ver que Cristal reservó jugadores ante Huancayo: "Mal peor"

Sporting Cristal tuvo una semana de alto trajín por sus partidos de Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Ante este panorama, pensando en el choque ante Carabobo, el elenco celeste decidió reservar algunos jugadores para no considerarlos en este compromiso de altura, con la finalidad de que tomen reposo con miras al cotejo en Venezuela.

El comando técnico, liderado por Paulo Autuori, decidió que futbolistas como Cristiano Da Silva, Miguel Araujo, Martín Távara, Felipe Vizeu y Yoshimar Yotún queden fuera de la convocatoria para el partido de los 'rimenses' ante el 'Rojo Matador'. Eso sin contar los lesionados como Gabriel Santana y Luis Abram.

Bajo esa premisa, Diego Penny tomó la palabra durante el programa "Al Ángulo" e indicó que hay razones suficientes para que Sporting Cristal tome la firme medida de priorizar el encuentro ante Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores. Y es que sabe que son 3 millones de dólares en juego que entrega la Conmebol para los clubes que afrontan la fase de grupos del magno torneo continental.

"Ojo que esta es la llave de los 3 millones de dólares. Son dos partidos donde te juegas muchísimo. Sí, tienes la fase de grupos de Sudamericana fija, ¿Ese es el mal peor verdad? Pero el otro es taquilla y 3 millones. Cristal con el golpe del año pasado de quedar tercero necesita mucho la Copa", manifestó Diego Penny.

(VIDEO: Al Ángulo)

Sporting Cristal no la pasa nada bien en la Liga 1, pese a que los hinchas se encuentran contentos de lo que fue su acceso a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Los celestes ahora se enfocan en el Torneo Apertura con el objetivo de sumar tres puntos que lo motiven para el duelo ante Carabobo.

Posible alineación de Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Dado las ausencias de Sporting Cristal ante Sport Huancayo, este es el tentativo once de los celestes para sumar tres puntos en la Incontrastable: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Fabrizio Lora, Gustavo Cazonatti, Ian Wisdom, Cristian Benavente, Maxloren Castro, Christofer Gonzales y Luis Iberico.