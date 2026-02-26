¡Preocupante situación! Recientemente, el Departamento de Policía de Gallup, en EE. UU., ha confirmado un proceso de investigación tras el hallazgo de un cadáver en las inmediaciones de un Walmart. Las autoridades se encuentran recopilando información y testimonios para esclarecer las circunstancias que rodean este descubrimiento. ¿Ya se conoce la identidad del fallecido?

Walmart: autoridades reportan el hallazgo de un cuerpo detrás del establecimiento

Según informes de 'Koat.com' y otros portales internacionales, los agentes policiales no pudieron evitar anunciar públicamente sobre el lamentable hallazgo de un cuerpo detrás del establecimiento de un Walmart ubicado en 1650 West Maloney, en el país americano.

Ante este descubrimiento, la División de Investigaciones Criminales se encargó de proceder con la investigación, enviando a un detective y al Oficina del Médico Forense (OMI) al lugar de los hechos. Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida y la causa de su deceso permanecen sin esclarecer. Tampoco se ha compartido datos de testigos.

Vale mencionar que el caso sigue en proceso y se espera que se brinden más detalles a medida que avance la indagación. Por ahora, esta es la breve información que se conoce. No se sabe si la tienda continúa brindando atención a los clientes.

¿Por qué es tan importante Walmart en Estados Unidos?

Bajo este contexto, es importante saber que la empresa Walmart es una corporación multinacional estadounidense, una de las más importantes del país, que funciona como hipermercado y tienda de ofertas.

Brinda grandes descuentos y una gran variedad de producto y servicios. También es la minorista más grande del mundo. No obstante, la tienda, en diversas oportunidades, se ha visto afectada por alarmantes situaciones, robos y demás.