- Hoy:
- Partidos de hoy
- Flamengo vs Lanús
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
- River Plate vs Banfield
ALERTA ROJA en Walmart de Gallup: autoridades reportan el preocupante HALLAZGO de un cuerpo detrás del establecimiento
La policía de Gallup, en Estados Unidos, inició una investigación tras el hallazgo de un cuerpo en un Walmart. ¿Qué se sabe sobre la identidad de la víctima?
¡Preocupante situación! Recientemente, el Departamento de Policía de Gallup, en EE. UU., ha confirmado un proceso de investigación tras el hallazgo de un cadáver en las inmediaciones de un Walmart. Las autoridades se encuentran recopilando información y testimonios para esclarecer las circunstancias que rodean este descubrimiento. ¿Ya se conoce la identidad del fallecido?
PUEDES VER: ¿NO MÁS licencias de conducir para inmigrantes indocumentados? Donald Trump propone la 'Ley Dalilah' para PROHIBIRLAS
Walmart: autoridades reportan el hallazgo de un cuerpo detrás del establecimiento
Según informes de 'Koat.com' y otros portales internacionales, los agentes policiales no pudieron evitar anunciar públicamente sobre el lamentable hallazgo de un cuerpo detrás del establecimiento de un Walmart ubicado en 1650 West Maloney, en el país americano.
Walmart: autoridades reportan el hallazgo de un cuerpo detrás del establecimiento.
Ante este descubrimiento, la División de Investigaciones Criminales se encargó de proceder con la investigación, enviando a un detective y al Oficina del Médico Forense (OMI) al lugar de los hechos. Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida y la causa de su deceso permanecen sin esclarecer. Tampoco se ha compartido datos de testigos.
Vale mencionar que el caso sigue en proceso y se espera que se brinden más detalles a medida que avance la indagación. Por ahora, esta es la breve información que se conoce. No se sabe si la tienda continúa brindando atención a los clientes.
¿Por qué es tan importante Walmart en Estados Unidos?
Bajo este contexto, es importante saber que la empresa Walmart es una corporación multinacional estadounidense, una de las más importantes del país, que funciona como hipermercado y tienda de ofertas.
Brinda grandes descuentos y una gran variedad de producto y servicios. También es la minorista más grande del mundo. No obstante, la tienda, en diversas oportunidades, se ha visto afectada por alarmantes situaciones, robos y demás.
- 1
¿NO MÁS licencias de conducir para inmigrantes indocumentados? Donald Trump propone la 'Ley Dalilah' para PROHIBIRLAS
- 2
ALERTA ROJA, inmigrantes: DENUNCIAN enérgicamente memorando del USCIS que amenaza a refugiados con ARRESTO Y DETENCIÓN
- 3
ALERTA ROJA, inmigrantes ilegales en EE. UU.: fallo judicial permitirá al IRS compartir datos fiscales con el ICE para OPERATIVOS MIGRATORIOS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90