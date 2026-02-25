River Plate vs Banfield EN VIVO: horario, pronóstico y dónde ver despedida de Marcelo Gallardo

River Plate vs Banfield se medirán este jueves 26 de febrero en un emocionante partido que marcará la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador del elenco 'Millonario'. Este compromiso válido por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 se disputará en el Más Monumental y dará inicio a las 5:30 p.m. (hora peruana) y 7:30 p.m. (hora de Argentina). La transmisión EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de la señales de TNT Sports y ESPN.

Previa del partido River Plate vs Banfield por la Liga Profesional

River Plate afronta una noche cargada de emociones en el Más Monumental, donde Marcelo Gallardo dirigirá su último partido. El 'Muñeco' buscará despedirse con un triunfo que devuelva algo de calma a un equipo golpeado. La derrota ante Vélez fue el punto final de un proceso que también trajo alegrías a los hinchas.

Marcelo Gallardo dirigirá su último encuentro como DT de River Plate.

El presente del 'Millonario' es preocupante: suma tres derrotas consecutivas y cuatro partidos sin ganar en el Apertura. Por lo que necesita reaccionar de inmediato ante su gente. Además, tendrán bajas sensibles como Juan Fernando Quintero y Franco Armani.

Banfield, en cambio, llega revitalizado tras golear 3-0 a Newell’s Old Boys en su mejor actuación del torneo, con el juvenil Tiziano Perrotta como figura. El 'Taladro' se metió en zona de clasificación y quiere aprovechar el momento anímico adverso del 'Millonario' para dar el golpe.

Banfield se ilusiona con dar el golpe ante River y seguir firme en el Torneo Apertura.

Aunque todavía no ha sumado como visitante en el certamen, confía en el orden táctico de Pedro Troglio y en su eficacia reciente para complicar al Millonario en una despedida que promete ser intensa.

¿Cuándo juega River Plate vs Banfield, el último partido de Marcelo Gallardo?

El partido entre River Plate vs Banfield está programado para disputarse este jueves 26 de febrero por la jornada 7 del Torneo Apertura 2026. Este compromiso se disputará en el Estadio Más Monumental.

¿A qué hora juega River Plate vs Banfield?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del duelo entre River Plate vs Banfield correspondiente a la jornada 7 de la Liga Profesional Argentina 2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 5:30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6:30 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 7:30 p. m.

México y Centroamérica: 4:30 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:30 p. m.

España: 12:30 a. m. (del viernes)

¿Dónde ver River Plate vs Banfield EN VIVO?

El duelo entre River Plate vs Banfield contará con la transmisión EN VIVO ONLINE GRATIS por la señal de TNT Sports para todo el territorio argentino. Este partido será uno de los más apasionantes de los últimos años, ya que despedirán a Marcelo Gallardo tras confirmarse que no seguirá al mando del 'Millonario'.

¿Qué canal transmite partido River Plate vs Banfield?

Si quieres ver el partido entre River Plate vs Banfield tendrás que estar seguir de cerca los siguientes canales de transmisión dependiendo el país en donde te encuentres:

Argentina: TNT Sports.

Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador: ESPN, TyC Sports y Disney Plus.

Brasil: ESPN 4, Zapping, Claro TVPlus, Sky Plus, Vivo Play y Disney Plus.

Paraguay y Uruguay: ESPN, TyC Sports y Disney Plus.

México: Fanatiz y Disney Plus.

Panamá: Disney Plus, ESPN 5.

Venezuela: ESPN, TyC Sports, inter y Disney Plus.

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV y TyC Sports.

España: Movistar Liga de Campeones

River Plate vs Banfield: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

En la previa del partido, River Plate es considerado como el amplio favorito para poder quedarse con los tres puntos ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. A continuación, te dejamos las cuotas en las distintas casa de apuestas para que realices tu jugada.

Casa de apuestas River Plate Empate Banfield Betsson 1.49 3.90 7.20 Betano 1.53 4.10 7.80 Bet365 1.46 3.80 8.00 1xBet 1.49 3.88 7.21 Coolbet 1.50 3.90 7.90

River Plate vs Banfiedl: posibles alineaciones

Posible alineación de River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Lista de convocados de River Plate.

Posible alineación de Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisando Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta.

River Plate vs Banfield: últimos enfrentamientos