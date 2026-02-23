Marcelo Gallardo confirmó el fin de su ciclo en River Plate tras malos resultados

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate llegó a su fin. Hoy lunes 23 de febrero, el club millonario confirmó que el DT no seguirá al mando del equipo y su último partido será este jueves contra Banfield en el estadio Mas Monumental.

Marcelo Gallardo decidió dar un paso al costado tras la última derrota en la Liga Profesional. River ha disputado un total de 7 partidos en lo que va de la temporada: ganó 3, perdió 3 y empató 1.

De hecho, este último domingo, perdió 1-0 en cancha de Vélez Sarsfield y posteriormente Marcelo Gallardo decidió suspender la habitual conferencia de prensa. Hoy comunicó a la directiva presidida por Stéfano Di Carlo su intención de no continuar.

"El jueves será mi último partido… Solo palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a esta gente por el amor incondicional en todos estos años. Incluso en los momentos más delicados como este. Las cosas no salieron como tenían que ser…. Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos", precisó el DT en un breve video que se difundió en las redes oficiales del club.

Marcelo Gallardo se despide en el Más Monumental

Este jueves 26 de febrero, Gallardo dirigirá su último partido en River Plate. El equipo millonario enfrentará a Banfield por la jronada 7 del Apertura. Ahí, como en cada fecha de local, los hinchas ovacionarán a uno de sus técnicos más ganadores e identificados con el club.

Eduardo Coudet posible reemplazo de Marcelo Gallarco

De acuerdo al periodista Germán García Grova, Eduardo 'Chacho' Coudet es uno de los pincipales hombres a reemplazar a Gallardo. De hecho, asegura que ya existió un primer contacto entre la directiva y el agente del DT. Recordemos que su vínculo con Alavés termina el próximo 30 de junio.

