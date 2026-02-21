River Plate vs Vélez EN VIVO: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver la Liga Profesional

River Plate vs Vélez protagonizarán uno de los partidos más emocionantes este domingo 22 de febrero en el Estadio José Amalfitani por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El cuadro 'Millonario' llega golpeado tras sufrir dos derrotas consecutivas; mientras que Vélez sigue invicto. El partido dará inicio a las 5:15 p.m. (hora peruana) y 7:15 p.m. (hora Argentina). La transmisión EN VIVO va por la señal de ESPN y Disney Plus.

Previa del partido River Plate vs Vélez por la Liga Profesional

River Plate llega golpeado y necesita reaccionar en el torneo local luego de haber sufrido una dura derrota por 1-0 ante Argentinos Juniors. El equipo de Marcelo Gallardo recupera piezas clave como Franco Armani y Marcos Acuña para un duelo determinante donde deberá mejorar su imagen.

Con figuras como Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Sebastián Driussi, el 'Millonario' apuesta a su jerarquía para revertir las dos derrotas consecutivas en Liga. En la Copa Argentina viene de ganar 1-0 a Ciudad de Bolívar, pero su rendimiento sigue sin convencer.

River Plate recuperó ánimo tras su última victoria ante Ciudad de Bolívar.

Por su parte, Vélez Sarsfield, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, llega invicto con 11 puntos en cinco fechas. Con un presente sólido y figuras determinantes, el 'Fortín' quiere aprovechar su localía en el Amalfitani para consolidarse en la cima, considerando que es un escenario donde River solo ha logrado 3 victorias en los últimos 20 años.

¿Cuándo juega River Plate vs Vélez Sarsfield?

El partido entre River Plate vs Vélez Sarsfield por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 está programado para poder disputarse este domingo 22 de febrero en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires, Argentina.

¿A qué hora juega River Plate vs Vélez?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido entre River Plate vs Vélez por la fecha 6 de la Liga Profesional Argentina 2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 5:15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6:15 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 7:15 p. m.

México y Centroamérica: 4:15 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:15 p. m.

España: 12:15 a. m. (del lunes)

¿Dónde ver River Plate vs Vélez EN VIVO?

El compromiso entre River Plate vs Vélez contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO exclusivamente por la señal de ESPN para todo el territorio sudamericano. De igual forma, este partidazo podrá ser sintonizado de forma ONLINE mediante vía streaming por la app de Disney Plus. Cabe precisar que deberás tener un cuenta premium para utilizar la plataforma.

¿En qué canal ver partido River Plate vs Vélez?

Si quieres ver el partido entre River Plate vs Vélez tendrás que estar atento a los siguiente canales de transmisión dependiendo al país en donde te encuentres:

Perú, Chile, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: Disney Plus.

Argentina, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.

México: Fanatiz y Disney Plus.

Panamá: Disney Plus, ESPN 5.

Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV y TyC Sports.

España: Movistar Plus, LaLiga TV Bar y DAZN.

River Plate vs Vélez pronóstico: cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, River Plate es considerado como ligero favorito para quedarse con la victoria ante Vélez. Sin embargo, el pronóstico es reservado, debido a la gran paridad que hay entre ambos equipos. Te dejamos las cuotas para que realices tu mejor jugada.

Casa de apuestas River Plate Empate Vélez Sarsfield Betsson 2.78 2.85 2.85 Betano 2.72 3.00 2.87 Bet365 2.65 3.00 2.82 1xBet 2.72 2.84 2.84 Coolbet 2.70 2.95 2.95

River Plate vs Vélez: posibles alineaciones

Posible alineación de River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maximiliano Salas.

Posible alineación de Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Roberto García: Emanuel Mamman, Lisandro Magallán, Elias Gomez; Claudio Beza, Tobias Andrada, Matias Pellegrini, Dilan Godoy, Manuel Lanzini y Florian Monzon.