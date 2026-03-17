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ALERTA ROJA en Nueva York: este proyecto de ley busca AUMENTAR el sueldo mínimo a $30 por hora, ¿a quiénes favorece?
Un nuevo proyecto de ley en Nueva York propone incrementar el salario mínimo a $30 por hora, una medida que impactaría positivamente a millones de trabajadores.
¡Mucha atención! Recientemente, un proyecto de ley en Nueva York está llamando la atención de toda la comunidad. Y es que, según los informes de las propias autoridades, con esta iniciativa se busca incrementar de manera notable el salario mínimo en toda la ciudad. ¿Qué propuesta? ¿Se confirmó un próximo aumento de sueldo?
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Proyecto de ley en Nueva York busca aumentar el sueldo a $30 por hora, ¿a quiénes favorece?
Según medios internacionales, un último proyecto en Nueva York sugiere que el pago por hora alcance hasta 30 dólares, posicionándose, así como uno de los más elevados en todo el país de Trump. Esta iniciativa, promovida por la concejal Sandy Nurse, se alinea con una de las promesas de campaña del alcalde Zohran Mamdani.
Proyecto de ley en Nueva York busca aumentar el sueldo a $30 por hora, ¿a quiénes favorece?
Vale precisar que este proyecto de ley propone un aumento progresivo del salario mínimo, que actualmente se sitúa en US$17 por hora, con la finalidad de alcanzar los US$30 antes de finalizar el año 2030.
A través de lo expuesto, se reveló que las empresas que cuenten con más de 500 empleados, bajo esta propuesta, deberán elevar el salario mínimo a US$20 por hora para el año 2027.
En el caso de que se apruebe la medida, también se estima que más de un millón de trabajadores que perciben el salario mínimo en la ciudad podrían obtener grandes beneficios. Con todo ello, se busca mejorar las condiciones laborales y económicas de este sector de la población en Nueva York.
¿Cuáles han sido los últimos cambios en el salario mínimo en Nueva York?
Es importante señalar que el salario mínimo en esta ciudad incrementó de manera significativa en los últimos años. En el 2018 se fijó en US$15 por hora.
Desde aquella fecha, el sueldo ha ido elevándose hasta alcanzar los US$17 actuales. Con el paso de los meses, se espera la aprobación para el aumento a US$30.
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