¡Atención! Dos años después de un apuñalamiento fatal en un Walmart de Rockford, en Estados Unidos, que impactó a toda la comunidad, el hombre señalado como responsable del ataque sigue a la espera de su juicio. Los registros judiciales señalan que todavía se siguen llevando a cabo diversas mociones y evaluaciones. ¿Cuándo se presentará frente al tribunal?

Walmart: esta es la situación actual de hombre acusado de apuñalar y acabar con la vida de trabajador

‘MyStatelite’ y otros medios señalaron que el individuo, que responde al nombre de Timothy Carter, de 30 años y residente de Cabery, Illinois, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y un delito de odio tras la muerte de Jason Jenkins, un trabajador de Walmart de 18 años, que fue apuñalado el 24 de marzo de 2024 en la tienda ubicada en Northridge Drive.

Según los informes de las autoridades y los documentos judiciales, las grabaciones de las cámaras de seguridad expusieron a Carter ingresando a la tienda alrededor de las 6 de la tarde, donde tomó dos cuchillos de un estante y recorrió los pasillos.

Walmart: esta es la situación actual de hombre acusado de apuñalar y acabar con la vida de trabajador.

Los investigadores informaron que se le observó dirigiendo miradas racistas hacia clientes afroamericanos previo a acercarse a Jenkins por detrás y apuñalarlo en la parte baja de la espalda.

Por su parte, algunos testigos relataron a la policía que, durante el ataque, Carter lanzó insultos despectivos. Jenkins fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde se confirmó su lamentable deceso. Carter fue detenido minutos después por guardias de seguridad de Brosnan Security, quienes lo encontraron en un pasillo tras soltar el cuchillo y entregarse.

Más detalles del arresto de Carter tras muerte de empleado

El sujeto fue detenido de inmediato y, según lo mencionado por la policía de Rockford, ya se encuentra en la cárcel del condado de Winnebago.

En tanto, un gran jurado de esta jurisdicción impactó a toda la comunidad al agregar un cargo en contra de Carter por delito de odio a los tres cargos de asesinato en primer grado que ya pesaban sobre él, basándose en el presunto motivo racial mencionado en la denuncia penal. Su fecha para comparecer frente al tribunal será el 19 de marzo.