MÁXIMO PELIGRO en Walmart: hombre es sentenciado a 7 años de prisión tras causar HEMORRAGIA Y CONMOCIÓN CEREBRAL a un empleado

Un incidente violento en un supermercado Walmart en Nueva Jersey terminó con una severa sentencia de prisión para el responsable. La agresión, que dejó a un empleado gravemente herido, ha generado preocupación por la seguridad en los establecimientos comerciales y ha reavivado el debate sobre la protección de los trabajadores frente a clientes agresivos.

El empleado sufrió hemorragia y conmoción cerebral, según fiscales.

Un hombre de Nueva Jersey fue sentenciado a prisión por agredir violentamente a un empleado de Walmart

Según reporta NBC10 Philadelphia, "un hombre de Nueva Jersey fue sentenciado a prisión después de que los fiscales afirmaran que agredió violentamente a un empleado de Walmart". El agresor, identificado como Shawn C. Thomas, de 50 años y residente de Vineland, se declaró culpable de agresión agravada en segundo grado.

La Fiscalía del Condado de Cumberland anunció que Thomas enfrentará siete años de prisión en un centro penitenciario estatal de Nueva Jersey, tras un altercado ocurrido en julio de 2023.

Detalles del ataque: empleado de Walmart sufre lesiones graves

Los hechos se desencadenaron en el Walmart ubicado en 1070 West Landis Avenue, en Vineland, cuando el personal de seguridad observó a Thomas pasar por las cajas de autopago sin pagar la totalidad de los artículos en su carrito. El empleado de Walmart, de 56 años en el momento del ataque, se acercó al cliente para cuestionarlo.

De acuerdo con la investigación, Thomas atacó al trabajador con un solo golpe que lo dejó inconsciente en el suelo y luego huyó de la tienda. La víctima sufrió lesiones graves, entre ellas una hemorragia cerebral y una conmoción cerebral, según informó la Fiscalía.

Este caso subraya el riesgo que enfrentan los trabajadores en entornos de venta al público y fue citado por las autoridades como un ejemplo de la necesidad de políticas más estrictas de seguridad y de apoyo a los empleados en tiendas minoristas.