COAR 2026: cuándo se publican los resultados finales para verificar si obtuviste una de las vacantes

El Proceso Único de Admisión (PUA) a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) 2026 sigue su rumbo y tras las evaluaciones a nivel nacional que rindieron los estudiantes, ahora solo queda esperar la publicación de los resultados finales, que darán a conocer qué alumnos serán parte de estos emblemáticos centros educativos.

Del 21 al 23 de febrero se llevó a cabo la Evaluación de la Fase II y tras ello, el Ministerio de Educación (Minedu) compartirá la lista oficial de los postulantes que alcanzaron una de las ansiadas vacantes. En tanto, es importante destacar que los resultados finales serán anunciados el lunes 2 de marzo.

Los resultados finales COAR se publicarán el 2 de marzo de 2026.

Estos resultados finales del proceso de admisión 2026 a los COAR se publicarán luego de la culminación de todas las etapas de evaluación, incluida la fase presencial y la revisión integral de los postulantes. Asimismo, el anuncio se realizará a través de los canales oficiales del Minedu: www.minedu.gob.pe/colegios-de-alto-rendimiento/

Por otro lado, según el cronograma establecido para el proceso COAR de este año 2026, existen otros procedimientos adicionales posteriores a la publicación de los resultados finales. Por ejemplo, si algún postulante no está de acuerdo con el veredicto o puntaje, puede presentar su reclamo.

Publicación de Resultados finales 02/03/2026 02/03/2026 Recepción de reclamos finales 03/03/2026 03/03/2026 Respuesta de reclamos - resultados finales 04/03/2026 04/03/2026 Confirmación de vacantes 03/03/2026 07/03/2026 Proceso de matrícula de los estudiantes al COAR Matrícula 03/03/2026 31/03/2026

¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Perú?

El año escolar 2026 en Perú iniciará oficialmente el lunes 16 de marzo, fecha establecida por el Ministerio de Educación. Ese día los estudiantes de colegios públicos regresarán a clases en todo el país, mientras que algunas instituciones privadas podrían adelantar su inicio según su propia planificación.