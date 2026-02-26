Temblor en Lima HOY, jueves 26 de febrero: se registró sismo de magnitud 5.0 en Cañete

Lima registró un nuevo sismo hoy, jueves 26 de febrero de 2026. Al promediar las 18:21 de la tarde, se sintió un movimiento telúrico que tuvo como epicentro Chilca, Cañete, según lo reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Varios ciudadanos se alertaron por el temblor, que fue notificado en diversos dispositivos móviles.

Fuerte sismo se sintió hoy, jueves 26 de febrero con epicentro en Cañete.

A través de las plataformas oficiales del IGP, se informó que el temblor tuvo una profundidad de 53 kilómetros, latitud -12.44, longitud -77.06 e intensidad IV-V, que indica un sismo leve a moderado, perceptible y con efectos menores, pero normalmente sin daños importantes.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez para reducir riesgos. Lo principal es protegerse de caídas de objetos y estructuras, ubicándose en zonas seguras como debajo de mesas resistentes, junto a columnas o muros estructurales, y lejos de ventanas, vidrios y estantes. No se debe correr ni usar ascensores mientras dura el movimiento.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables y fachadas; si conduces, detén el vehículo en un lugar seguro. Las autoridades como el Instituto Nacional de Defensa Civil recomiendan también tener lista una mochila de emergencia y seguir siempre las rutas de evacuación establecidas una vez que el sismo haya terminado.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos básicos que permitan sobrevivir al menos 24 a 72 horas tras un desastre. Se recomienda incluir agua potable, alimentos no perecibles (enlatados o energéticos), linterna con pilas, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, mascarillas, alcohol o gel desinfectante, manta, silbato, copia de documentos personales, dinero en efectivo y un cargador portátil para celular.

También es útil añadir ropa ligera, artículos de higiene y, si corresponde, medicinas personales. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, esta mochila debe mantenerse en un lugar accesible del hogar y revisarse periódicamente para reemplazar productos vencidos.