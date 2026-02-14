0
Table de posiciones de la Liga 1

Temblor en Lima HOY, sábado 14 de febrero: se registró sismo de 4.2 con epicentro en Huacho

Un nuevo temblor de 4.2 grados sorprendió a miles de ciudadanos. El movimiento telúrico se reportó a las 09:15 de la mañana en Huacho.

Angie De La Cruz
Temblor de 4.2 grados se reportó este sábado 14 de febrero.
Temblor de 4.2 grados se reportó este sábado 14 de febrero. | Composición Líbero
Lima volvió a sentir un sismo HOY, sábado 14 de febrero. A las 09:15 a. m., se registró un temblor con epicentro en Huacho, Huara, la magnitud fue de 4.2, según informó el Centro Sismológico Nacional.

sismo

IGP informa sobre temblor de este sábado 14 de febrero.

Ampliación en breve...

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

