Temblor en Lima HOY, sábado 14 de febrero: se registró sismo de 4.2 con epicentro en Huacho
Un nuevo temblor de 4.2 grados sorprendió a miles de ciudadanos. El movimiento telúrico se reportó a las 09:15 de la mañana en Huacho.
Lima volvió a sentir un sismo HOY, sábado 14 de febrero. A las 09:15 a. m., se registró un temblor con epicentro en Huacho, Huara, la magnitud fue de 4.2, según informó el Centro Sismológico Nacional.
IGP informa sobre temblor de este sábado 14 de febrero.
Ampliación en breve...
