Lista de preseleccionados de Beca 18-2026: ¿Pronabec confirmó la fecha de publicación? Revisa lo último

La convocatoria de Beca 18-2026 inició en el mes de septiembre del 2025 y pese a que el Examen Nacional de Preselección (ENP) se rindió en noviembre, hasta el momento el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo no publica la lista de preseleccionados. En medio de esta preocupante situación para los aspirantes, Pronabec emitió un importante comunicado al respecto.

"Estamos por anunciar la lista de preseleccionados de Beca 18-2026, el primer grupo de becas y el cronograma definitivo. Recuerda revisar nuestras redes sociales para información oficial.", informó Pronabec mediante sus redes sociales. Ante este reciente pronunciamiento, se estima que en los próximos días se dará a conocer la lista de preseleccionados.

Pronabec publica importante información sobre la lista de preseleccionados de Beca 18.

Pese a este reciente comunicado de Pronabec, que fue publicado el jueves 12 de febrero, docenas de usuarios en redes exigen que se confirme la fecha exacta de publicación. "Recuerda que toda la información oficial sobre el concurso Beca18-2026 se comunicará de manera clara y responsable por nuestros canales oficiales y redes sociales.", se agregó.

Cabe señalar que una vez publicada la lista de preseleccionados de Pronabec se podrá ver la relación oficial de postulantes que superaron la primera etapa del proceso de Beca 18, y que están habilitados para continuar en la fase de selección final.

¿Dónde puedo ver la lista de preselección de la Beca 18?

La lista de preselección de Beca 18 se podrá consultar a través de la página web oficial del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Los resultados se publicarían en la sección correspondiente a la convocatoria vigente, donde los postulantes pueden ingresar con su número de DNI o revisar el enlace habilitado.