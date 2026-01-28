Beca 18-2026: Pronabec emite comunicado y explica el motivo de demora de la lista de preseleccionados

La expectativa por conocer la lista de preseleccionados de Beca 18-2026 incrementa debido a la demora del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Debido a esta situación, la institución del Ministerio de Educación (Minedu), compartió un importante comunicado respecto al tema.

"Nos estamos preparando para anunciar la lista de preseleccionados y el cronograma definitivo de Beca 18-2026", señaló Pronabec mediante una publicación en redes sociales, este último 27 de enero. Por lo que se estima que muy pronto se dará a conocer qué aspirantes pasan a la siguiente fase.

Comunicado de Pronabec sobre la publicación de la lista de preseleccionados de Beca 18.

"En el Pronabec continuamos realizando las gestiones necesarias para publicar, en el menor tiempo posible, la lista de preseleccionados del concurso Beca 18-2026, así como el cronograma oficial del concurso y las fechas clave.", se agregó, precisando que pronto se dará a conocer la información.

Pronabec finalizó el comunicando, indicando que: "Este proceso incluye la definición del número de becas por modalidad y con su debido respaldo presupuestal, a fin de garantizar que las oportunidades ofrecidas sean sostenibles en el tiempo y aseguren la continuidad de estudios de quienes resulten seleccionados.".

Cabe señalar que posteriormente a la publicación de la lista de preseleccionados de Beca 18 2026, los postulantes que aparecen en ese listado avanzan a la siguiente fase del concurso, la cual consiste en continuar con la Etapa de Selección final conforme a lo establecido en las bases del proceso.

Link de consulta de la lista de preseleccionados de Beca 18 2026

Cuando Pronabec confirme la publicación de la lista de preseleccionados de Beca 18 2026, los postulantes deberán ingresar a su página oficial para conocer si están incluidos en la relación oficial. Te compartimos el enlace: