- Hoy:
- Partidos de hoy
- Benfica vs Real Madrid
- Barcelona vs Copenhague
- River Plate vs Gimnasia
- Estudiantes vs Boca Juniors
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Champions League
Municipalidad de Lima avanza importante obra que une Lima Norte con el Callao: vecinos tendrán nuevas pistas y veredas
La Municipalidad de Lima avanza con la obra de construcción de nuevas pistas y veredas en av. Carlos Izaguirre, acabando así con el polvo que había en la zona.
Lima Norte se sigue modernizando y esta vez, la municipalidad capitalina informó sobre los grandes avances de la obra vial en la av. Carlos Izaguirre, específicamente en el tramo comprendido desde la av. Canta Callao hasta el Callao. Esta importante intervención beneficiará significativamente a los miles de vecinos.
PUEDES VER: Municipalidad de Villa El Salvador confirma construcción para brindar mayor seguridad en el distrito
Es importante destacar que desde hace años esta avenida que no había recibido un mejoramiento, lo que afectó la circulación vehicular y peatonal, debido al estado de las estructuras. Sin embargo, con la renovación de pistas y veredas se busca optimizar los tiempos de desplazamiento, reducir congestiones y facilitar el tránsito.
Esta obra busca mejorar la infraestructura de la importante avenida.
Por otro lado, la Municipalidad de Lima informó que la obra incluye la colocación de 33 137 m² de pavimento rígido; lo que garantiza mayor durabilidad y menor deterioro con el paso del tiempo, 11 582 m² de veredas de concreto y 8 589 metros lineales de sardineles para orden vial y drenaje.
Del mismo modo, se precisó respecto a la implementación de señales de seguridad vial para peatones y conductores en la av. Carlos Izaguirre , así como la construcción de 7 nuevos paraderos, mejorando así la accesibilidad al transporte público, ya que los usuarios podrán acceder a sus vehículos de manera segura.
Esta obra inició en agosto del año 2025, por lo que se estima que en los próximos meses culminará con éxito. Por lo que tras la ejecución del proyecto, miles de vecinos de Lima norte serán beneficiados con este mejoramiento, que también contribuye a la conectividad con otras vias principales de Lima.
Esta obra está localizada en San Martín de Porres, sobre la avenida Carlos Izaguirre.
"Excelente y seguimos avanzando", "Soy vecino de la zona y si es cierto que están avanzando, pero a paso de tortuga. Si se lo proponen podrían acabar la obra lo más pronto posible", "Excelente obra", " Se están demorando mucho para un 1 kilómetro", comentaron los usuarios en las redes sociales.
- 1
Municipalidad de Lima recuperó espacio público en SJL: se construirá moderna obra en beneficio de los vecinos
- 2
Nuevo sueldo docente 2026: revisa los montos oficiales de la escala magisterial para este año
- 3
Metropolitano tendrá nueva ruta hasta Ancón desde esta fecha: ATU confirma horarios y tarifas del servicio
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90