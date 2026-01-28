Municipalidad de Lima avanza importante obra que une Lima Norte con el Callao: vecinos tendrán nuevas pistas y veredas

Lima Norte se sigue modernizando y esta vez, la municipalidad capitalina informó sobre los grandes avances de la obra vial en la av. Carlos Izaguirre, específicamente en el tramo comprendido desde la av. Canta Callao hasta el Callao. Esta importante intervención beneficiará significativamente a los miles de vecinos.

Es importante destacar que desde hace años esta avenida que no había recibido un mejoramiento, lo que afectó la circulación vehicular y peatonal, debido al estado de las estructuras. Sin embargo, con la renovación de pistas y veredas se busca optimizar los tiempos de desplazamiento, reducir congestiones y facilitar el tránsito.

Esta obra busca mejorar la infraestructura de la importante avenida.

Por otro lado, la Municipalidad de Lima informó que la obra incluye la colocación de 33 137 m² de pavimento rígido; lo que garantiza mayor durabilidad y menor deterioro con el paso del tiempo, 11 582 m² de veredas de concreto y 8 589 metros lineales de sardineles para orden vial y drenaje.

Del mismo modo, se precisó respecto a la implementación de señales de seguridad vial para peatones y conductores en la av. Carlos Izaguirre , así como la construcción de 7 nuevos paraderos, mejorando así la accesibilidad al transporte público, ya que los usuarios podrán acceder a sus vehículos de manera segura.

Esta obra inició en agosto del año 2025, por lo que se estima que en los próximos meses culminará con éxito. Por lo que tras la ejecución del proyecto, miles de vecinos de Lima norte serán beneficiados con este mejoramiento, que también contribuye a la conectividad con otras vias principales de Lima.

Esta obra está localizada en San Martín de Porres, sobre la avenida Carlos Izaguirre.

"Excelente y seguimos avanzando", "Soy vecino de la zona y si es cierto que están avanzando, pero a paso de tortuga. Si se lo proponen podrían acabar la obra lo más pronto posible", "Excelente obra", " Se están demorando mucho para un 1 kilómetro", comentaron los usuarios en las redes sociales.