Municipalidad de Lima comparte buena noticia para vecinos: realiza limpieza en principal avenida de la capital
La Municipalidad de Lima informó a la población sobre las recientes labores de limpieza de una vía estratégica, además, exhortó a la población no ensuciar.
La avenida Ramiro Prialé cumple un papel fundamental en la conectividad y el desarrollo urbano de la capital; sin embargo, pese a su importancia, la población ha contaminado la zona con toneladas de basura. En medio de esta crítica situación, la Municipalidad de Lima decidió tomar acciones.
"Como parte de los trabajos permanentes de limpieza que realizamos a diario en esta vía, recogimos desmontes y eliminamos en promedio 150 toneladas de basura para mejorar el entorno y la seguridad vial.", informó la institución capitalina mediante una publicación en sus redes sociales.
La Municipalidad de Lima realiza limpieza de la autopista Ramiro Prialé.
Cabe destacar que estas acciones se llevaron a cabo mediante la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), que exhortó a la población no arrojar desmonte ni residuos en los espacios públicos, destacando que esas acciones están prohibidas y pueden recibir sanciones económicas.
"Lo mismo deben gestionar con los alcaldes o gobernadores de todos los pueblos y ciudades cercanos a la Panamericana", "No solo es retirar, también vigilar que no vuelva ocurrir", "¿Por qué no ponen cámaras y multan a todos esos brutos que ensucian?", "Pongan árboles si no volverá hacer polvo y arena", comentaron los usuarios mediante las redes sociales de la Municipalidad de Lima.
Es importante mencionar que la autopista Ramiro Prialé ha sido ampliada por 3 kilómetros, lo que permitirá reducir los tiempos de viaje entre Lima y Chosica de manera considerable, además, mejorará la fluidez vehicular en una de las principales vías de conexión de la capital, beneficiando a miles de conductores.
