Municipalidad de Lima inicia construcción de viaducto que reducirá el tráfico y beneficiará a conductores

La Municipalidad de Lima continúa ejecutando diversos proyectos que brindan una mejor imagen a la capital y contribuyen con la calidad de vida de los vecinos. Es así que se confirmó el inicio de la construcción de un viaducto que agilizará el tránsito vehicular y mejorará la seguridad vial.

Este proyecto consiste en la ejecución del segundo viaducto elevado en el cruce de la av. El Triunfo con la av. Juan Pablo II, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). Por su parte, el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) confirmó que muy pronto la ciudadanía gozará de este puente.

Cabe señalar que un viaducto elevado ofrece diversos beneficios a los conductores, ya que permite una circulación más fluida al reducir la congestión en cruces y zonas de alto tráfico, disminuye los tiempos de viaje para vehículos particulares y transporte público; además, evita detenciones prolongadas y embotellamientos.

Esta noticia fue bien recibida por los usuarios en redes sociales, quienes no dudaron en comentar respecto a esta intervención de la Municipalidad de Lima en VMT. Sin embargo, también mencionaron algunos aspectos que, según ellos, la autoridad no tomó en cuenta a la hora de la construcción.

"Obras por todo Lima", "Hay 2 puntos críticos, creo que no se tomó en cuenta. Uno, el paradero Pebal y el otro, la entrada para San Gabriel. En esos sitios todo va ser igual, mataron todos los árboles y áreas verdes en toda esa avenida", "Muy bien Municipalidad Metropolitana de Lima. Con ustedes queda demostrado que hay buena voluntad y honestidad es posible hacer mega obras en pro del desarrollo en nuestra capital", indicaron.

Es importante señalar que la obra en Villa María del Triunfo comenzó en la segunda semana de enero 2025, por lo que se estima que la culminación de la misma esté programada para los siguientes meses del año. Hasta el momento no se ha confirmado cuando será la inauguración.