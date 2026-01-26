Municipalidad de Lima recuperó espacio público en SJL: se construirá moderna obra en beneficio de los vecinos

Este domingo 25 de enero, inició la demolición de los restos del puente Los Libertadores en el Malecón Checa en San Juan de Lurigancho, estructura que llevaba 8 años inoperativa. El trabajo de limpieza se realizó gracias a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad del distrito.

Este espacio llevaba colapsado ocho años y con el pasar del tiempo, se convirtió en un foco de inseguridad y guarida de delincuentes, lo que representaba un alto riesgo para los vecinos de SJL; sin embargo, tras estas recientes acciones, podrán gozar de una nueva estructura que se construirá en dicha zona.

La Municipalidad de Lima llevó a cabo la demolición del antiguo puente ubicado en el Malecón Checa.

Se sabe que este operativo se llevó a cabo por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y que la comuna metropolitana de la capital peruana tiene el objetivo principal de mejorar la seguridad, la movilidad y el entorno urbano de dicho sector en San Juan de Lurigancho.

"Estamos haciendo un trabajo articulado muy importante. Durante 8 años no hubo autoridades que se encargaran de recoger los escombros del puente; ese lugar se convirtió en un foco de delincuencia que hoy estamos erradicando", precisó el gerente municipal de Lima, Alejandro Jiménez Morales.

Asimismo, Jiménez Morales reveló que en dicho terreno liberado se plantea construir una loza deportiva o infraestructura comunitaria, que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos del distrito de San Juan de Lurigancho y promoverá el uso adecuado del territorio urbano, de la mano con el deporte.

Con esta intervención, se busca mejorar la seguridad, la movilidad y el entorno urbano del sector.

Por otro lado, el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, informó: "Tenemos 8 maquinarias que fueron adquiridas en esta gestión. Estamos trabajando con 25 operadores e ingenieros, cumpliendo el pedido de nuestro alcalde de ejecutar estas obras hoy domingo, sin descanso, para devolverle la tranquilidad al vecino".