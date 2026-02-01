0
LO ÚLTIMO
Resultados y Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
EN DIRECTO
Universitario vs ADT HOY EN VIVO

Aumento para jubilados de ONP: ¿A cuánto asciende la pensión máxima tras el incremento en febrero 2026?

Los ciudadanos jubilados de la ONP podrán acceder a un importante incremento que ahora también elevará la pensión máxima establecida.

Daniela Alvarado
ONP 2026: consulta a cuánto llega la pensión máxima
ONP 2026: consulta a cuánto llega la pensión máxima | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

Los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) recibieron una excelente noticia en relación al aumento de las cifras en las pensiones que podrán ver reflejado en sus cuentas durante los próximos días, cuando se inicie el pago respectivo de febrero.

Cronograma del Banco de la Nación para pagos de sueldos y pensiones

PUEDES VER: Cronograma del Banco de la Nación para pagos de sueldos y pensiones en febrero 2026

Aunque la disposición fue aprobada desde principios de año, mediante el Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha dado a conocer que el incremento correspondiente recién llegará junto con el abono de febrero de 2026, debido a que la planilla del mes de enero ya se encontraba procesada.

ONP

Pagos de ONP recibirán aumento en febrero 2026 / FOTO: Banco de la Nación

¿De cuánto es el aumento en las pensiones de ONP?

El aumento para los pensionistas de ONP, puede llegar al monto de hasta S/ 100 y, para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, solo se hará el depósito del monto diferencial necesario para completar la cifra total.

¿A cuánto asciende la pensión máxima de ONP tras el aumento?

Se ha aprobado un nuevo monto de pensión máxima en ONP, pues desde ahora, los ciudadanos que adquieran la pensión máxima a partir del 1 de enero de 2026 recibirán una pensión mensual que alcanza un valor de S/ 1000.

Sin embargo, es importante recalcar que este incremento solo beneficiará a quienes cuenten con al menos 20 años de aportes a la ONP y tengan derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025.

Cronograma de ONP febrero 2026

  • Apellidos A-C: viernes 6 de febrero
  • Apellidos D-L: lunes 9 de febrero
  • Apellidos M-Q: martes 10 de febrero
  • Apellidos R-Z: miércoles 11 de febrero
  • Abono de pago a domicilio: viernes 6 de febrero
  • Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de febrero
  • Fin de pago a domicilio: sábado 21 de febrero

¿Quiénes no reciben el aumento de ONP?

Este nuevo aporte no aplica a pensionistas de derecho derivado (viudez, orfandad o ascendencia), a aquellos que reciben pensiones provisionales, y tampoco a los beneficiarios de pensiones proporcionales de 10 y 15 años de aportes, pues sus depósitos ya fueron ajustados en el mes de enero de 2025.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Lima comparte buena noticia para vecinos: realiza limpieza en principal avenida de la capital

  2. Metropolitano tendrá nueva ruta hasta Ancón desde esta fecha: ATU confirma horarios y tarifas del servicio

  3. Nuevo sueldo docente 2026: revisa los montos oficiales de la escala magisterial para este año

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano