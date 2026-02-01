Aumento para jubilados de ONP: ¿A cuánto asciende la pensión máxima tras el incremento en febrero 2026?

Los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) recibieron una excelente noticia en relación al aumento de las cifras en las pensiones que podrán ver reflejado en sus cuentas durante los próximos días, cuando se inicie el pago respectivo de febrero.

Aunque la disposición fue aprobada desde principios de año, mediante el Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha dado a conocer que el incremento correspondiente recién llegará junto con el abono de febrero de 2026, debido a que la planilla del mes de enero ya se encontraba procesada.

Pagos de ONP recibirán aumento en febrero 2026 / FOTO: Banco de la Nación

¿De cuánto es el aumento en las pensiones de ONP?

El aumento para los pensionistas de ONP, puede llegar al monto de hasta S/ 100 y, para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, solo se hará el depósito del monto diferencial necesario para completar la cifra total.

¿A cuánto asciende la pensión máxima de ONP tras el aumento?

Se ha aprobado un nuevo monto de pensión máxima en ONP, pues desde ahora, los ciudadanos que adquieran la pensión máxima a partir del 1 de enero de 2026 recibirán una pensión mensual que alcanza un valor de S/ 1000.

Sin embargo, es importante recalcar que este incremento solo beneficiará a quienes cuenten con al menos 20 años de aportes a la ONP y tengan derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025.

Cronograma de ONP febrero 2026

Apellidos A-C: viernes 6 de febrero

Apellidos D-L: lunes 9 de febrero

Apellidos M-Q: martes 10 de febrero

Apellidos R-Z: miércoles 11 de febrero

Abono de pago a domicilio: viernes 6 de febrero

Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de febrero

Fin de pago a domicilio: sábado 21 de febrero

¿Quiénes no reciben el aumento de ONP?

Este nuevo aporte no aplica a pensionistas de derecho derivado (viudez, orfandad o ascendencia), a aquellos que reciben pensiones provisionales, y tampoco a los beneficiarios de pensiones proporcionales de 10 y 15 años de aportes, pues sus depósitos ya fueron ajustados en el mes de enero de 2025.