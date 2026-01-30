¿Eres pensionista de la ONP? Desde esta fecha recibirás el AUMENTO en los pagos de 2026

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará con los pagos de pensiones en febrero 2026, por lo cual es importante que cada uno de los ciudadanos beneficiarios sepa acceder a la página de consulta y revisar el cronograma oficial de fechas que se han establecido para el depósito.

Este segundo mes del año que está por comenzar, no solo trae consigo el monto habitual en los abonos de los jubilados, sino que además de ello se calcula un aumento a modo de seguir aportando en la calidad de vida de los adultos mayores que dependen de este dinero en sus cuentas para poder cubrir sus necesidades.

Mucho se habló de este incremento en los montos de la ONP, pues antes el máximo que podían recibir estos aportantes al llegar a la etapa de jubilación era de S/ 893, pero este monto ha subido y ahora se encuentra en S/ 993, es decir, S/ 100 más de lo que normalmente se hacía efectivo.

Pagos de ONP llegan con aumento en febrero 2026 / FOTO: Banco de la Nación

Frente a esta situación que alegra a más de un pensionado, es clave tener en cuenta desde qué día de febrero se comenzará con los pagos, según la organización ya conocida que rige bajo la primera letra del apellido paterno. Conoce AQUÍ la información para no dejar pasar las fechas.

¿En febrero llega aumento de ONP?

Aunque el incremento aplicó desde enero de 2026, recién se podrá ver reflejado en febrero 2026, pues cuando se anunció esta nueva cifra, las planillas y pagos estaban ya cerrados. Así pues, durante el próximo mes no solo verán ya este monto, sino que se les pagará el monto faltante de enero.

Cronograma ONP 2026