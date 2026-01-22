Aumento a pensionistas ONP 2026: ¿El NUEVO MONTO llegará en febrero? Verifica las fechas del cronograma

En enero 2026 se hablaba mucho del aumento de los montos en las pensiones de ONP. Sin embargo, el monto adicional no se vio reflejado por motivos relacionados a las planillas, por lo cual ahora muchos de los afiliados están a la expectativa de conocer cómo se desarrollará este tema en febrero.

Bajo este contexto, serán un aproximado de 237 mil pensionistas de Jubilación e Invalidez del Decreto Ley N.° 19990 los que tendrán la oportunidad de acceder a un reajuste en sus pagos y AQUÍ conocerás si ya está autorizado para efectuarse durante el mes de febrero que se acerca.

Usuarios podrán cobrar pensión de ONP con aumento en febrero / FOTO: Banco de la Nación

¿El aumento de ONP llega en febrero?

La alteración del monto se confirmó para enero 2026, pero las planillas y pagos ya habían cerrado antes del anuncio de la ley, por ello en febrero los pensionistas recién verán la cifra de S/ 1.000 en sus cuentas, pero no solo esto, sino que se les pagará el monto faltante de enero.

¿De cuánto es el aumento de pensiones en ONP?

En este nuevo incremento puede alcanzar hasta los 100 soles y, para quienes ya hayan recibido un aumento antes en aplicación de la Ley N.º 32123, solo se abonará lo que resta para llegar al tope del beneficio.

Cronograma ONP de pago de pensiones en febrero

Los pensionistas que pertenecen al Decreto Ley N.° 19990, iniciarán con sus cobros desde el próximo 6 de febrero de 2026. Verifica cuándo te corresponde, según la letra inicial de tu apellido.

A - C: 6 de febrero.

D - L: 9 de febrero.

M - Q: 10 de febrero.

R - Z: 11 de febrero.

Convenios internacionales: 13 de febrero.

¿Quiénes reciben el aumento de ONP?

Jubilados del régimen 19990 con un mínimo de 20 años de aportes.

Pensionistas por invalidez con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025.

¿Dónde cobrar el aumento de ONP en 2026?

Los afiliados pueden cobrar través de agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios que se encuentren cerca a sus respectivos domicilios, garantizando que haya mayor facilidad en el trámite.