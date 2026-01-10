0
¿Quiénes accederán al aumento de pensión ONP? Estos son los beneficiaros del reajuste en 2026

Los afiliados a la ONP podrán acceder a un nuevo aumento durante este 2026, pero es clave conocer a quiénes les corresponde.

Daniela Alvarado
AUMENTO de ONP: consulta sobre quiénes serán beneficiarios
AUMENTO de ONP: consulta sobre quiénes serán beneficiarios | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
Los jubilados de la ONP tendrán el beneficio de poder acceder a un incremento de pensiones anunciado para darse desde el 2026, pero recién tomará acción a partir de febrero, ya que la planilla de enero ya cerró anteriormente y no se verá reflejado el nuevo monto.

ONP: ¿Cómo obtener la pensión máxima en 2026?

Como se sabe, de acuerdo a la normativa vigente, se ha dado a conocer que todos los pensionistas podrán cobrar su dinero de acuerdo a la inicial de su apellido paterno. Sin embargo, es necesario tener en cuenta quiénes están seleccionados para ser beneficiados con el aumento de 100 soles.

¿De cuánto es el aumento de la ONP?

Los ciudadanos de ONP serán beneficiados con un incremento de S/100 mensuales, tras la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Quiénes serán beneficiarios del aumento de ONP?

Este aporte está dirigido a jubilados con un mínimo de 20 años de aportes y a pensionistas por invalidez que cuenten con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025.

Cronograma de ONP DL 19990

  • A - C: lunes 12 de enero
  • D - L: martes 13 de enero
  • M - Q: miércoles 14 de enero
  • R - Z: jueves 15 de enero

El próximo viernes 16 de enero llega el depósito para los 65 089 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

¿Cómo saber si eres pensionista de ONP?

Solo necesitas tu clave virtual y seguir estos pasos:

  • Ingresa a Tu zona segura en https://onpvirtual.pe.
  • Dirígete a Ficha del Asegurado y haz clic en Ir al menú principal.
  • Ubica la sección Mi prestación previsional y selecciona Datos sobre mi prestación.
  • Ahora haz clic en Descargar constancia de pensionista
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

