¿Quieres un préstamo con tasa baja? El Banco de la Nación entregará hasta 99 mil soles por tiempo limitado

Si eres cliente, jubilado o funcionario del Estado, entonces hay buenas noticias para ti ya que el Banco de la Nación ha lanzado una nueva campaña de préstamos para este sector con tasas bajísimas cuyos montos pueden llegar hasta los 99 mil soles. Si estás interesado en este beneficio, entonces sigue leyendo esta nota.

A quiénes beneficia y hasta cuándo solicitar el préstamo del Banco de la Nación

Se trata del préstamos Multired de libre disponibilidad, el cual entrega una cifra máxima de 99 mil soles, para emplearlo para cualquier objetivo, necesidad y con tasas que no encontrarás en otro banco en el Perú. Por ejemplo, el año pasado, la tasa era de 11,58%, por lo que en la promoción de este 2026 se espera que reduzca aún más respecto al porcentaje mencionado.

Una vez más, recuerda que a este préstamo solo pueden acceder jubilados, funcionarios y clientes del Banco de la Nación, los cuales serán sometidos a la respectiva evaluación crediticia, así como a otros requerimientos.

Si te preguntas hasta cuando puedes solicitar este préstamo, entonces está de suerte, pues la campaña inició el pasado jueves 5 de marzo y se extenderá hasta el viernes 3 de abril de 2026, por lo que te quedan 15 días para solicitarlo.

Cómo solicitar el préstamo del Banco de la Nación

Por ello, si lees esta nota y te animas a solicitar el préstamo del Banco de la Nación y, además, eres trabajador activo del Estado o pensionista del sector público, estos los requisitos que te solicitará esta entidad bancaria son los siguientes.

Tener tarjeta de débito del Banco de la Nación.

Documento Nacional de Identidad (DNI) original (si eres extranjero viviendo en Perú, se presentará carné de extranjería original y copia).

Boleta virtual o original/copia de la última boleta de pago con antigüedad máxima de 4 meses.

Trabajadores CAS que ingresaron en 10/03/2021 hacia adelante deben probar su antigüedad laboral mínima de 13 meses. Asimismo, mostrar último contrato origínal y/o adenda(s) o copia(s) fedateada(s).

Trabajadores CAS con fecha ingreso anterior al 10/03/2021 no se exigirá los requisitos anteriores.

En cuanto a tu calificación crediticia, deberás figurar como: Normal, No definida o No reportado, en la Central de Riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros (CBS).

En caso tu caso sea una renovación de préstamo, no tener problemas de pago en el Banco de la Nación.

El Banco de la Nación ofrece préstamos con tasas aún más bajas a las que ya ofrece a sus clientes.

Dónde solicitar el préstamo del Banco de la Nación

Si quieres saber cómo cobrar el préstamo en caso califiques al mismo, lo único que tendrás que hacer es acercarse a cualquiera lugar dentro de la red de agencia del BN, pero también por medio del Call Center del Banco de la Nación.

Recuerda que este préstamos no tiene aval ni garante, pero si a evaluación crediticia como mencionamos líneas arriba.

Cuáles son las tasas del préstamo del Banco de la Nación

En cuanto a las tasas, recuerda que estas van a variar dependiendo el tiempo en que fracciones la deuda la cual llega hasta los 60 meses:

60 meses: TEA de 9,99% para esta campaña, con la TCEA de 11,57%.

48 meses: TEA de 10,49%, con la TCEA de 12,08%.

36 meses: TEA de 10,99%, con la TCEA desde 12,58%

24 meses: TEA de 11,59%, con la TCEA de 13,19%.

A quiénes beneficia la TCEA con el préstamo del Banco de la Nación

Hay que hacer una aclaración importante: la TCEA aplica para clientes con cuentas de ahorros en el Banco de la Nación por motivos de pensión y remuneración dentro de estos apartados:

Solicitar por primera vez Préstamo Multired.

Clientes que cancelaron su Préstamos Multired antes del inicio de la presente campaña.

Clientes que realizaron el pago de su última cuota durante la vigencia de la campaña.

Clientes que quieren renovar su préstamo que no tenga más de 12 cuotas pendientes según su cronograma de pagos.

Dónde solicitar el préstamo del Banco de la Nación

Para solicitarlo tienes varias alternativas: lo primero es ingresar a este LINK. Si te interesa hacer una evaluación crediticia, entonces puedes hacerlo por medio del asistente virtual del Banco de la Nación al teléfono 966 216 942 conocido como WhatsApp Quina.

En caso requieras más información sobre los plazos y montos puedes ingresar a este enlace, mientras que para las tasas y comisiones solo debes accesar aquí.