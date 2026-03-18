Corte de agua CONFIRMADO para este jueves 19 de marzo: estos distritos de LIMA serán los afectados

Este jueves 19 de marzo, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) llevará a cabo un corte programado del servicio de agua en distintos distritos de Lima, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la red de abastecimiento. Revisa las áreas afectadas y horarios de suspensión.

Corte de agua en Independencia este jueves 19 de marzo

Vecinos del sector 336 de Independencia no contarán con el servicio de agua potable, en un horario de 12.00 m. a 8.00 p. m. Revisa las zonas afectadas:

A.H. 18 de Enero

A.H. 12 de Febrero

A.H. 12 de Febrero II etapa Ampliación

A.H. 20 de Octubre

A.H. 19 de Setiembre

A.H. V. H. Incas

A.H. Valle Sagrado de los Incas II y III etapa

U. Popular Tahuantinsuyo

A.H. 5 de Abril

A.H. Carmen Alto

A.H. 27 de Marzo

A.H. 27 de Marzo Ampliación

A.H. Leoncio Prado

A.H. Leoncio Prado Ampliación

A.H. Sr. de los Milagros

A.H. Valle Cruz de Mayo

A.H. Valle Young

P.J. Carmen Alto

Vecinos de Lima deberán tomar sus precauciones ante el corte de agua.

Corte de agua en San Martín de Porres este 20 de marzo

Por otro lado, debido a trabajos de limpieza de reservorio, diversas zonas del sector 253 de San Martín de Porres sufrirán corte de agua este viernes 20 de marzo. El horario de suspensión será de 12.00 m. a 8.00 p. m.

A.H. Santa Cruz del Norte

APV. Los Alcanfores

APV. Casa Blanca

APV. Los Nogales de San Diego I y II etapa

APV. San Miguel Arcángel

APV. San Pedro Chuquitanta

APV. Villa Merlín

Asoc. Prop. del Prog. Viv. Vista Hermosa

Asoc. Prop. Virgen de Cocharcas II etapa

Asoc. Viv. Villa Juanita

Asoc. Viv. Los Reyes

Asoc. Viv. Villa Victoria

Asoc. Viv. Real Madrid III

Asoc. Viv. Sr. del Santuario

Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa

Asoc. Prop. Portales de Monterrey III

Asoc. Prop. Santa Teresa de Chuquitanta

Asoc. San Diego Las Flores

Asoc. Viv. Santa María

PV. Corazón de Jesús

PV. El Mirador de Chuquitanta

PV. El Rosal

PV. Las Flores de Chuquitanta

PV. Las Golondrinas

PV. La Virreina

PV. Las Poncianas I etapa

PV. Los Nogales III etapa

PV. Los Portales de Monterrey

PV. Praderas de Naranjal IV etapa

PV. Atlanta

PV. Residencial El Buen Jesús

PV. Residencial El Rosal II

PV. Residencial La Florida II etapa

PV. Residencial La Perla II etapa.

¿Qué hacer ante un corte de agua?

Ante un corte de agua, es importante tomar medidas preventivas. Se recomienda almacenar agua potable en recipientes limpios y bien tapados para consumo, cocina e higiene personal, priorizando su uso. También es útil reutilizar el agua para tareas como la limpieza o descarga del inodoro.

Durante la interrupción, se debe evitar el desperdicio y mantener cerradas las llaves para prevenir fugas cuando el servicio se restablezca. Asimismo, es aconsejable mantenerse informado a través de los canales oficiales de la empresa prestadora para conocer la duración del corte y seguir sus recomendaciones.