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Corte de agua CONFIRMADO para este jueves 19 de marzo: estos distritos de LIMA serán los afectados
¡A juntar agua! Sedapal confirmó las zonas afectadas por el corte de agua de este jueves 19 de marzo por hasta 8 horas. AQUÍ conoce si tu área está en la lista.
Este jueves 19 de marzo, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) llevará a cabo un corte programado del servicio de agua en distintos distritos de Lima, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la red de abastecimiento. Revisa las áreas afectadas y horarios de suspensión.
PUEDES VER: Corte de luz este 18 de marzo: ¿Qué distritos se quedan sin electricidad por hasta 10 horas?
Corte de agua en Independencia este jueves 19 de marzo
Vecinos del sector 336 de Independencia no contarán con el servicio de agua potable, en un horario de 12.00 m. a 8.00 p. m. Revisa las zonas afectadas:
- A.H. 18 de Enero
- A.H. 12 de Febrero
- A.H. 12 de Febrero II etapa Ampliación
- A.H. 20 de Octubre
- A.H. 19 de Setiembre
- A.H. V. H. Incas
- A.H. Valle Sagrado de los Incas II y III etapa
- U. Popular Tahuantinsuyo
- A.H. 5 de Abril
- A.H. Carmen Alto
- A.H. 27 de Marzo
- A.H. 27 de Marzo Ampliación
- A.H. Leoncio Prado
- A.H. Leoncio Prado Ampliación
- A.H. Sr. de los Milagros
- A.H. Valle Cruz de Mayo
- A.H. Valle Young
- P.J. Carmen Alto
Vecinos de Lima deberán tomar sus precauciones ante el corte de agua.
Corte de agua en San Martín de Porres este 20 de marzo
Por otro lado, debido a trabajos de limpieza de reservorio, diversas zonas del sector 253 de San Martín de Porres sufrirán corte de agua este viernes 20 de marzo. El horario de suspensión será de 12.00 m. a 8.00 p. m.
- A.H. Santa Cruz del Norte
- APV. Los Alcanfores
- APV. Casa Blanca
- APV. Los Nogales de San Diego I y II etapa
- APV. San Miguel Arcángel
- APV. San Pedro Chuquitanta
- APV. Villa Merlín
- Asoc. Prop. del Prog. Viv. Vista Hermosa
- Asoc. Prop. Virgen de Cocharcas II etapa
- Asoc. Viv. Villa Juanita
- Asoc. Viv. Los Reyes
- Asoc. Viv. Villa Victoria
- Asoc. Viv. Real Madrid III
- Asoc. Viv. Sr. del Santuario
- Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa
- Asoc. Prop. Portales de Monterrey III
- Asoc. Prop. Santa Teresa de Chuquitanta
- Asoc. San Diego Las Flores
- Asoc. Viv. Santa María
- PV. Corazón de Jesús
- PV. El Mirador de Chuquitanta
- PV. El Rosal
- PV. Las Flores de Chuquitanta
- PV. Las Golondrinas
- PV. La Virreina
- PV. Las Poncianas I etapa
- PV. Los Nogales III etapa
- PV. Los Portales de Monterrey
- PV. Praderas de Naranjal IV etapa
- PV. Atlanta
- PV. Residencial El Buen Jesús
- PV. Residencial El Rosal II
- PV. Residencial La Florida II etapa
- PV. Residencial La Perla II etapa.
¿Qué hacer ante un corte de agua?
Ante un corte de agua, es importante tomar medidas preventivas. Se recomienda almacenar agua potable en recipientes limpios y bien tapados para consumo, cocina e higiene personal, priorizando su uso. También es útil reutilizar el agua para tareas como la limpieza o descarga del inodoro.
Durante la interrupción, se debe evitar el desperdicio y mantener cerradas las llaves para prevenir fugas cuando el servicio se restablezca. Asimismo, es aconsejable mantenerse informado a través de los canales oficiales de la empresa prestadora para conocer la duración del corte y seguir sus recomendaciones.
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