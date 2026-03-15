CONFIRMADO | Sedapal anuncia corte de agua este 16 de marzo en 8 distritos de Lima: ¿Tu zona está incluida?

Este lunes 16 de marzo, más distritos de Lima serán afectados con un nuevo corte de agua que ha programado el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), por lo cual será clave conocer a detalle el mapa de las zonas y horarios establecidos.

El comunicado de esta interrupción se informó por medio del canal de difusión de WhatsApp de la entidad encargada, dejando claro que serán 6 distritos de la capital los perjudicados con la falta de suministro. Asimismo, de acuerdo a los ÚLTIMOS DATOS, tendrá una duración de hasta 8 horas.

Por el momento, se ha confirmado que la suspensión del recurso básico estará dándose en Comas, San Juan de Lurigancho, Chorrillos, Santa Anita, La Molina y Surco. AQUÍ podrás conocer si tu vivienda está incluida en el anuncio para este inicio de semana.

Nuevo corte de agua programado este 16 de marzo será por 8 horas / FOTO: Sedapal

Corte de agua este 16 de marzo

Comas

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m.

Áreas afectadas: A.H. La Juventud, A.H. El Madrigal, Asoc. Los Pinos de Pariachi, P.J. La Balanza, P.J. El Carmen Alto, P.J. La Libertad, A.H. Cerro San Francisco, A.H. Monte Calvario, A.H. Nueva Florida, A.H. Nuevo Carmen Alto, A.H. Pampa de Comas, A.H. San Gabriel, A.H. Santiago Apóstol, A.H. Villa Belén, A.H. Virgen del Carmen, A.H. Vista Alegre del Carmen, P.J. Manco Inca, P.J. Pampa de Comas.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Chorrillos

Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Santa Anita y La Molina

Zonas afectadas de La Molina: Todo el distrito.

Áreas afectadas en Santa Anita: Área comprendida entre Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

Horario del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

San Juan de Lurigancho

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Áreas afectadas: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusílagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Santiago de Surco

Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur.

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Motivo de suspensión: Limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

¿Qué hacer si el servicio no se restablece?

Puedes comunicarte con Sedapal al Aquafono (01 317 8000) para emergencias y consultas 24/7, la oficina virtual Aquanet para trámites y pagos, y el asistente virtual Clarita en su web. Además, puedes contactar vía WhatsApp, redes sociales (Facebook/X: @SedapalOficial) y correo electrónico para denuncias.